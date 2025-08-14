Honduras rechaza acusación de fiscal Pam Bondi y defiende lucha antidrogas

3 minutos

Tegucigalpa, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Honduras rechazó este miércoles acusaciones de la fiscal estadounidense, Pam Bondi, sobre presuntos pagos de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas hacia EE.UU., defendiendo su lucha contra el narcotráfico y destacando los mayores decomisos históricos realizados en colaboración internacional.

«Rechazamos de forma enérgica la falsa declaración de la Fiscal Pam Bondi. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro libra una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes y jamás registrados», indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano en redes sociales.

Según declaraciones de Bondi a la cadena Fox, «hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países».

La Cancillería hondureña señaló además que «desde La Florida, la base de Cayo Hueso emite alertas sobre aeronaves sospechosas, y en Honduras CCOI, en operación conjunta con EEUU, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y los organismos especializados, despliegan las operaciones permanentes que localizan, interceptan y decomisan droga cuya ruta y destino final, en su gran mayoría, es Estados Unidos».

También expresó que «en los decomisos marítimos las alertas provienen de la Armada de Colombia, quien coordina con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad Marítima Especial (UME) de nuestra Fuerza Naval, apoyada por la CIA, la DEA y el FBI».

«Honduras ahora es un bastión en la lucha global contra el crimen del narcotráfico y no aceptamos que se distorsione la verdad lesionando la dignidad de nuestro pueblo», subraya el mensaje.

El pasado día 9, Castro expresó el respaldo del Estado hondureño a Nicolás Maduro, acusado por EE.UU. de ser un líder narcotraficante, y su solidaridad frente a lo que calificó como «ataques infundados».

«El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro», afirmó Castro en un mensaje en redes sociales.

Expresó además su «plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto», y que Honduras mantiene un «respeto irrestricto» al principio de autodeterminación de los pueblos y al Derecho Internacional».

Castro se solidarizó con Maduro después de que el 27 de julio el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al mandatario venezolano de ser «el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles» y «responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa».

La semana pasada, la fiscal general de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano. EFE

gr/rrt