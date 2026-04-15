Hong Kong encarcela a un jubilado por publicar notas sediciosas en redes tras incendio

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Hong Kong, 15 abr (EFE).- Un tribunal de Hong Kong condenó a un año de prisión a un jubilado por difundir mensajes considerados sediciosos en redes sociales tras el letal incendio registrado el año pasado en el complejo residencial Wang Fuk Court, situado en el distrito de Tai Po.

La causa se instruyó mientras continúan las pesquisas sobre el origen del controvertido siniestro, a raíz del cual se desató una oleada de detenciones a personas críticas con la respuesta del Gobierno a la tragedia.

Raymond Chong, antiguo comercial y padre de dos hijos, se declaró culpable el martes en el Tribunal de West Kowloon de haber publicado 53 mensajes en Facebook en los que, según la acusación, incitó al desprecio hacia las autoridades centrales y locales.

El incendio, que arrasó el complejo el 26 de noviembre, se prolongó durante 43 horas y causó 168 muertos, se considera el suceso más grave de este tipo en el territorio desde 1948.

Según los fiscales, Chong aprovechó la conmoción social para cuestionar de forma reiterada la legitimidad del Gobierno chino y del Ejecutivo hongkonés. En sus publicaciones, afirmó que una tragedia de esa envergadura podía reavivar protestas semejantes a las de 2019 y sostuvo que Pekín evitaría una represión abierta por temor a represalias internacionales.

También recurrió a un juego de palabras entre el presidente Xi Jinping y el fundador de la República Popular China, Mao Zedong, para sugerir que el actual mandatario había perdido autoridad.

En otros mensajes, aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump podría castigar a Pekín si se reprimía una nueva ola de disidencia, extremos que la Fiscalía interpretó como llamamientos a sembrar hostilidad y menosprecio hacia el Ejecutivo.

Chong se identificó como seguidor de Falun Gong, movimiento espiritual prohibido en la China continental, y acusó a las autoridades chinas de extraer por la fuerza órganos a practicantes de esa disciplina para trasplantes, presentando a la República Popular como un régimen «inhumano», afirmaciones que el tribunal calificó de «completamente infundadas».

El magistrado jefe, Victor So, sostuvo que el procesado no se limitó a expresar opiniones políticas, sino que combinó acusaciones graves de abusos contra Falun Gong con llamamientos a la independencia de Hong Kong y de Taiwán y con referencias al fuego, en un patrón que, según el fallo, pretendía desafiar de manera sistemática la autoridad del Estado.

Los delitos de sedición están tipificados en la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, en vigor desde marzo de 2024, que prevé penas de hasta siete años de prisión. EFE

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