Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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LOS TITULARES

1. Israel intercepta la Flotilla.

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Israel detiene a unos 175 activistas de la Flotilla, entre ellos una treintena de españoles, tras interceptar más de 20 naves. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Las autoridades israelíes anuncian que los trasladarán a una playa griega en las próximas horas.

– Alemania e Italia piden a Israel respetar derecho internacional tras detención de flotilla. España protesta ante la encargada de la embajada israelí en Madrid.

– Israel afirma que la flotilla buscaba sabotear el plan de paz impulsado por Trump.

– El resto de naves de la Flotilla se resguarda al sur de Creta tras el abordaje israelí.

2. Prosigue el bloqueo a los puertos iraníes y el impacto en los mercados.

IRÁN GUERRA | El Brent se dispara más del 5 % y roza los 125 dólares, aunque ha llegado a superar los 126.

– Irán dice que está abierto a la diplomacia si EE.UU. cesa sus «acciones provocadoras».

– Trump advierte a Merz que debería ocuparse de su país y no interferir en la guerra en Irán.

3. Sheinbaum exige pruebas.

EEUU MÉXICO | Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. y advierte que no permitirá injerencia en caso Sinaloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

4. El BCE mantiene los tipos

BCE TIPOS | El BCE mantiene los tipos en el 2 % pese a que la inflación subió al 3 % en abril (Texto) (Foto) (Vídeo)

5. Se reanudan los vuelos entre Venezuela y EEUU

EEUU VENEZUELA | Despega de Miami el primer vuelo comercial directo entre EE.UU. y Venezuela en 7 años. (Texto) (Foto)

6. Prisión preventiva sin fianza para Cole Allen

TRUMP TIROTEO | Una jueza del Distrito de Columbia dictó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

7. Zelenski pide detalles de la tregua

UCRANIA GUERRA | Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre la eventual tregua rusa el 9 de mayo de la que hablaron Putin y Trump. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

ESPAÑA EMPRESAS | La petrolera española Repsol gana un 153,8 % más hasta marzo por los precios del crudo.

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

BIRMANIA SUU KYI | El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) puso este jueves bajo arresto domiciliario a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde el golpe de Estado del Ejército en febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática bajo su liderazgo. (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

MIGRACIÓN DESINFORMACIÓN | Migrar por TikTok, el guía equivocado. Por Moncho Torres, desde Miramar, Panamá. (Texto) (Foto)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Las víctimas del alto el fuego en el Líbano, al alza y aún incluyendo paramédicos. Por Noemí Jabois, desde Tiro (Líbano). (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE…

EEUU R.UNIDO | Carlos III y Camila de Reino Unido son despedidos por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump y parten hacía Bermudas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

OPENAI JUICIO | El multimillonario Elon Musk subirá por tercer día al estrado en el juicio contra OpenAI.

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