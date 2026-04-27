Hoy es noticia en el mundo (20:00 horas)

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IRÁN GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió este lunes la «heroica» lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.

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CLAVES | Irán trata de «regionalizar la paz» ante el impasse con Estados Unidos. Desde Teherán, Moscú y El Cairo. (Texto)

-EEUU pide en la ONU crear una coalición para garantizar el paso de buques por Ormuz

-Netanyahu asegura que Israel ha reducido el arsenal de misiles de Hizbulá al 10 %

– Merz cree que EE.UU. está siendo «humillado» por Irán en las negociaciones y reconoce estar «desilusionado» con los resultados de esa guerra. (Texto)

– Suben a 2.521 los muertos en ataques israelíes en el Líbano, 12 más en 24 horas pese a la tregua. (Texto)

– Guterres urge reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una «emergencia alimentaria global». (Texto)

PAPA ANGLICANOS

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV recibió este lunes por primera vez a la arzobispa de Canterbury y máxima autoridad de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, a quien instó a continuar por el camino de la unidad entre los cristianos ante «un mundo que sufre y necesita urgentemente la paz de Cristo».

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ARMAMENTO INFORME

Copenhague – El gasto militar mundial aumentó un 2,9 % en términos reales el año pasado debido a la subida de la inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). (Texto) (Infografía) (Audio)

– España aumentó un 50 % su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), según un informe del SIPRI. (Texto)

LOS TEMAS DE EFE

CUBA EEUU | Poder, petróleo y proximidad a EEUU: Cuba no es Venezuela (ni tampoco Irán). Por Juan Palop, desde La Habana. (Texto) (Foto) (Video)

COLOMBIA LIBROS | La escritora Sonsoles Ónega: «Las sociedades que leen plantan cara mejor al poder» Por Esneyder Negrete, desde Bogotá. (Texto)(foto)(video)

TEMAS PENDIENTES

OPENAI JUICIO | Comienza en Oakland (California) la elección del jurado que determinará el resultado del juicio del multimillonario estadounidense Elon Musk contra Sam Altman y otros por el proceso de transformación de OpenAI de una sociedad sin ánimo de lucro en empresa. (Texto)

TRUMP TIROTEO | Cole Allen, el hombre que intentó atentar contra Donald Trump la noche del sábado durante la gala de corresponsales, comparece este lunes ante un tribunal federal de Washington mientras continúa la investigación de sus motivos y de la propia actuación de los servicios secretos. (Texto) (Foto) (Audio)

EEUU R.UNIDO | El rey Carlos III y la reina Camila inician una visita de Estado a EE.UU. con motivo de los 250 años de independencia y en la primera jornada son recibidos por el presidente y la primera dama estadounidenses, Donald y Melania Trump. (Texto) (Foto) (Video)

ADOLFO ARISTARAIN | Los restos del cineasta argentino Adolfo Aristarain, director de películas muy exitosas como ‘Un lugar en el mundo’ y ‘Martin (Hache)’, y fallecido este domingo a los 82 años, reciben sepultura en el cementerio de Chacarita de Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Video)

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Redacción EFE Internacional

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