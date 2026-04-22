HRW denuncia acoso y discriminación contra la etnia tigrina en la región etíope de Tigré

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Nairobi, 22 abr (EFE).- Las autoridades y las fuerzas de seguridad en el oeste de la región etíope de Tigré (norte), una zona disputada históricamente, detienen arbitrariamente y acosan a la población de etnia tigrina, una discriminación a la que no puso fin el acuerdo de paz que zanjó la devastadora guerra de 2020 a 2022 entre Tigré y el Gobierno central, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).

«Los tigrinos de la zona de Tigré occidental se enfrentan a restricciones severas y deshumanizantes en todos los aspectos de sus vidas», afirmó en un comunicado Laetitia Bader, vicedirectora de HRW para África.

La organización pro derechos humanos ya denunció en abril de 2022, antes del final de la guerra, que fuerzas de la región vecina de Amhara, con la complicidad del Gobierno central, llevaron a cabo una campaña de «limpieza étnica» en el oeste de Tigré, que constituyó crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Desde entonces, cientos de miles de tigrinos forzados a abandonar el oeste de Tigré durante la guerra, permanecen desplazados y malviven en condiciones precarias en campos en el centro de la región sin poder retornar de manera segura, lo que incumple el acuerdo de paz rubricado en noviembre de 2022 en Pretoria (Sudáfrica).

De hecho, las Naciones Unidas reportaron en 2025 que la mayoría de los algo más de 760.000 desplazados internos que viven en Tigré son originarios del oeste de la región.

«Nos niegan los documentos de identidad. Esto significa que no podemos acceder a nuestras cuentas bancarias ni a nuestras tierras. A los habitantes de Tigré solo se nos permite trabajar como jornaleros e, incluso entonces, nos insultan, nos golpean y nos tratan mal», declaró a HRW un hombre tigrino.

La ONG entrevistó entre enero y febrero de 2026 a 40 personas, incluidos residentes de Tigré occidental y otros que huyeron de la zona desde el pasado diciembre. También habló con trabajadores de ONG, diplomáticos y otros expertos.

«En la medida en que continúen los graves abusos contra los habitantes de Tigré, incluyendo el encarcelamiento ilegal, el traslado forzoso y la persecución, estos constituirían crímenes contra la humanidad», alertó HRW.

Tigré sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra rebeldes de la región en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

Durante el conflicto, que causó -según la Unión Africana- al menos 600.000 muertos, la región norteña estuvo sometida a un bloqueo humanitario de facto, según denunció la ONU. EFE

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