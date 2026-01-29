HRW pide que se retire la acusación contra el alcalde de Budapest por el Orgullo

2 minutos

Budapest, 29 ene (EFE).- La ONG Human Rights Watch pidió este jueves a la Unión Europea (UE) que aumente su presión sobre Hungría y se retiren los cargos que afronta el alcalde de Budapest por organizar la Marcha de Orgullo ignorando una prohibición gubernamental.

«Deben retirarse los cargos contra el alcalde, (Gergely) Karácsony», afirma HRW aludiendo a las acusaciones formalizadas el miércoles por la Fiscalía húngara contra el regidor por haber ignorado la prohibición de celebrar la Marcha del Orgullo que impuso el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, entre otras medidas criticadas por discriminar al colectivo LGBTI.

Su enjuiciamiento «es otro ejemplo de la erosión del Estado de derecho, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Hungría», añade su comunicado.

Según la ONG, el caso sienta un «peligroso» precedente ya que significa que los ciudadanos, así como los funcionarios del país centroeuropeo, pueden ser castigados al ejercer sus libertades fundamentales.

«Permitir que las autoridades normalicen la prohibición y el castigo de las reuniones pacíficas socava los derechos de todas las personas y el propio Estado de derecho», resume la nota.

La ONG considera que la UE «debe intensificar el uso de mecanismos de condicionalidad y de procedimientos de infracción para que Hungría rinda cuentas».

Se refiere así los fondos comunitarios destinados a Hungría, pero que están bloqueados mientras Budapest no cumpla con ciertos estándares del Estado de derecho y democracia.

«El retroceso democrático y los ataques a los derechos en Hungría exigen una acción urgente», insiste HRW.

El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa también reclamó este jueves que se retiren las acusaciones de la Fiscalía contra Karácsony.

Desde que llegó al poder en 2010, el Gobierno de Orbán promovió legislaciones que han ido limitando cada vez más los derechos de la comunidad LGTBI.

El partido de Orbán, el Fidesz, promovió en marzo y abril de 2025 una serie de enmiendas legales y constitucionales para prohibir la 30 edición de la Marcha del Orgullo en Budapest, argumentando que es un peligro para el «desarrollo adecuado» de los menores.

Pese a las amenazas de multas a los participantes, la Marcha de junio fue la más multitudinaria de todas las que se han organizado en Hungría y la mayor movilización por los derechos humanos en el país desde la caída del Telón de Acero, con una participación de entre 200.000 y 400.000 personas, según diferentes estimaciones. EFE

mn/wr/mgr