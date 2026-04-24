Hubo fallas de comunicación y falta de equipos en un accidente en un aeropuerto de Nueva York, según un reporte

afp_tickers

2 minutos

Varios errores humanos y falta de equipamiento estuvieron detrás del choque entre un avión y un camión de bomberos en marzo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según un informe preliminar publicado el jueves por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).

El accidente entre un CRJ-900, de Jazz Aviation operado para Air Canada, y el vehículo de emergencia costó la vida a los dos pilotos y dejó varias decenas de heridos.

El reporte confirmó parte de la información compartida días después del accidente del 22 de marzo.

De acuerdo con los hallazgos iniciales de la investigación, el primer error fue la decisión del controlador aéreo de autorizar a los operadores del camión de bomberos cruzar la pista mientras el avión se aproximaba.

Al darse cuenta del error segundos después, el controlador ordenó «parar, parar, parar». Pero uno de los socorristas dijo que «no sabía a quién se dirigía el mensaje», escribió la NTSB.

«Después escuchó ‘Camión 1, parar, parar, parar’ y supo que era para ellos, dándose cuenta entonces de que habían entrado en la pista», agregó el informe. Ya era muy tarde para evitar el accidente.

El reporte de la NTSB también hace hincapié en la ausencia de un transpondedor a bordo del vehículo de emergencia.

Los investigadores señalaron que el aparato habría alertado de manera automática al control aéreo que el avión y el camión se encontraban en una trayectoria de posible colisión.

«El sistema no pudo cruzar la trayectoria del avión con la del Camión 1 (…) y no previó un posible conflicto con el avión en aterrizaje», indicó la oficina de investigación.

El accidente ocurrió en medio de la noche durante difíciles condiciones de operación, dado que varios equipos respondían de manera simultánea a otra emergencia en el aeropuerto y las comunicaciones de radio parcialmente interferidas.

LaGuardia es el tercer aeropuerto de Nueva York, con 32,8 millones de pasajeros en 2025, según las autoridades portuarias.

rh/pel/llb/lb/cjc