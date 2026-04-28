Human Rights Watch teme un Mundial «de la exclusión y el miedo» en EEUU

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Preocupaciones sobre el acceso a territorio estadounidense, la libertad de manifestación o de prensa: la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó este lunes de los riesgos de un Mundial 2026 de fútbol marcado por «la exclusión y el miedo» en Estados Unidos.

En un documento destinado a los periodistas que cubrirán el evento en Estados Unidos principalmente, pero también en Canadá y México, HRW estimó que la política contra la inmigración de Donald Trump amenaza con aguar la fiesta a migrantes y visitantes.

Desde sus instalaciones de Berlín, HRW invitó a otras ONG a una conferencia de prensa sobre la cita máxima del balompié, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en los tres países norteamericanos.

«Los aficionados, los periodistas y las demás personas que viajen a Estados Unidos (…) se arriesgan a tener que enfrentarse a la detención, la expulsión o la discriminación en un paisaje de derechos dañado por las políticas de la administración Trump», advirtió Maja Liebing, del equipo encargado de las Américas en Amnistía Internacional.

En su síntesis, Human Rights Watch acusa a la FIFA de haber tenido hasta ahora una «respuesta tímida» y no haber «usado su influencia» frente a Washington.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, único dirigente deportivo presente en la investidura de Trump, no oculta su cercanía personal con el presidente estadounidense, hasta el punto de entregarle en diciembre un «Premio FIFA de la Paz» que se creó para la ocasión y cuyos criterios nunca fueron precisados.

Andrea Florence, directora de Sport & Rights Alliance, pidió a la Federación Internacional de Fútbol que «vigile que este Mundial respeta y hace progresar los Derechos Humanos».

HRW señala que, a partir de datos del gobierno estadounidense, ha registrado 167.000 arrestos en las once ciudades-sede del torneo de fútbol entre el regreso al poder de Trump a principios de 2025 y comienzos de 2026.

Subrayó además el arresto, detención en un centro para migrantes y posterior expulsión por parte de agentes de ICE (encargados de la detención y expulsión de extranjeros en situación irregular) de un solicitante de asilo que había viajado a la final del Mundial de Clubes 2025 en Nueva Jersey, en compañía de sus hijos.

Cuatro países clasificados para la Copa del Mundo (Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil) podrían verse privados de sus hinchas por las prohibiciones de viaje dictadas contra sus nacionales por el gobierno estadounidense.

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