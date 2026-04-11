Hungría elige mañana si mantiene el sistema Orbán o si pasa el Gobierno al opositor Magyar

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Marcelo Nagy

Budapest, 11 abr (EFE).- Hungría celebra mañana domingo las elecciones legislativas más importantes en este país excomunista en décadas, en las que decidirá si mantiene en el poder al primer ministro ultranacionalista y populista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, o si entrega el Gobierno a su rival, el conservador Péter Magyar.

Las encuestas indican que Magyar, un disidente del gobernante partido Fidesz (Unión Cívica Húngara), podría destronar al actual jefe de Gobierno, incluso con una mayoría clara si se confirman las encuestas de los últimos meses.

Mientras Orbán centró su campaña en asuntos exteriores, como supuestas amenazas de Ucrania, así como sus buenas relaciones con EE.UU. y Rusia, Magyar puso su enfoque en temas domésticos, como la corrupción y el mal estado del sistema de sanidad y educación.

El programa de Tisza (un acrónimo para Respeto y Libertad), el partido del líder opositor, promete poner fin al «Estado-Partido» de Fidesz, un «cambio de sistema» y una normalización de relaciones con la Unión Europea, a la que Hungría pertenece desde 2004.

El Fidesz, por su parte, ni siquiera elaboró programa electoral propio para estos comicios, prometiendo simplemente que seguirá lo iniciado en el mandato anterior.

Según el Fidesz, la Unión Europea (UE) y Kiev quieren intervenir en las elecciones de mañana, apoyando al Tisza para formar lo que califican un «gobierno pro-Ucrania».

Orbán es el principal aliado de Moscú en la UE y también mantiene estrechas relaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le ha apoyado abiertamente en la campaña.

Tisza ha absorbido desde 2024 prácticamente todo el voto opositor, sea liberal o de izquierdas, ya que los votantes que apoyaban a esas formaciones parecen decididos respaldar a Magyar para poner fin al poder de Orbán.

Cinco partidos políticos se presentan en total con listas nacionales a estas elecciones: además de Fidesz y Tisza, la liberal Coalición Democrática, la de extrema derecha Nuestra Patria y la organización protesta Partido del Perro de dos Colas.

A nivel local, en las 106 circunscripciones se presentan decenas de partidos más con candidatos individuales, y en casi todas las papeletas habrá al menos 5 o 6 aspirantes.

Las últimas encuestas prevén un Parlamento con diputados de entre dos y cuatro partidos, pero con un fuerte dominio de Tisza y Fidesz.

El último sondeo da clara ventaja a la oposición

El último sondeo ante las elecciones, del instituto Idea, asegura que 50 % de los votantes apoyará al Tisza y un 37 % al Fidesz, mientras que Nuestra Patria se encuentra en el 4 %, cerca del umbral mínimo del 5 % necesario para acceder a la Cámara.

Orbán y Magyar han convocado sus respectivos últimos mítines electorales para este sábado por la tarde, justo en ciudades donde el otro cuenta con más apoyo.

De esta manera, Orbán convocó a sus simpatizantes en Budapest, mientras que Magyar estará con sus simpatizantes en Debrecen, en el extremo este del país.

Anoche, el grupo de activistas Resistencia Nacional organizó en Budapest un multitudinario evento bajo el lema ‘Fiesta de desmantelamiento del sistema’, con la participación de medio centenar de cantantes y grupos musicales que lanzaron un claro mensaje a favor de Magyar y en contra de Orbán.

La Plaza de los Héroes, así como las cercanas avenidas de la capital húngara se llenaron con decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, que aplaudieron todos los mensajes anti Orbán, gritando lemas como «Fidesz asqueroso».

Las elecciones de mañana se celebran en medio de un enorme interés internacional, ya que Orbán se ha convertido en la última década y media en todo un referente de la extrema derecha mundial.

Junto a otros populistas europeos, Orbán formó en 2024 el grupo europarlamentario Patriotas por Europa, cuyos líderes, como la francesa Marine Le Pen o el español Santiago Abascal, han apoyado activamente al primer ministro húngaro en la campaña.

El martes pasado llegó a Budapest incluso el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para expresar su respaldo a Orbán.

Y el propio presidente Donald Trump viene escribiendo desde hace días mensajes de apoyo en sus redes sociales, incluyendo la promesa de importantes ayudas económicas para Hungría en caso de una victoria de Orbán.

Pese a que el Tisza forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), el principal grupo en el Parlamento Europeo, Magyar renunció por completo a cualquier ayuda externa en su campaña, precisamente para evitar que Orbán le acuse de beneficiarse de supuestas interferencias del exterior.

La histórica jornada electoral comenzará mañana a las 06.00 hora local (04.00 GMT) y terminará a las 19.00 hora local (17.00 GMT).

En Hungría no se publican proyecciones tras el cierre de los colegios, y los primeros resultados significativos se esperan para antes de la medianoche local (22.00 GMT). EFE

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