Hungría felicita con orgullo a Krasznahorkai por el Nobel de Literatura

2 minutos

Budapest, 9 oct (EFE).- Líderes políticos y personajes de la vida social y cultural de Hungría expresaron su orgullo y felicitaron a László Kraszahorkai, galardonado este jueves con el premio Nobel de Literatura.

«El orgullo de Hungría. El primer Nobel de Gyula», afirmó el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tras el anuncio de la Academia Sueca, en alusión a la ciudad natal del escritor.

«Felicidades», agregó Orbán en su breve mensaje en la red social Facebook.

«Le felicitó del corazón», afirmó el alcalde de Budapest, el progresista Gergely Karácsony, quien agregó que «el Premio Nobel está en su lugar perfecto», y que el autor de ‘Tango Satánico’ ha merecido la distinción.

El líder de la oposición, Péter Magyar, envió sus felicitaciones «respetuosas» al nuevo Nobel de Literatura y recordó que las obras de Krasznahorkai «representan el mundo olvidado de las zonas rurales húngaras y de las personas oprimidas por el poder.

«Estoy muy contento de que haya ganado», afirmó en declaraciones al portal Népszava.hu el famoso director húngaro Béla Tarr, que ha trabajado y colaborado con Krasznahorkai en muchos de sus largometrajes.

«Hemos trabajado juntos durante muchos años y que haya ganado es una alegría increíble», afirmó Tarr.

Otros, como la portavoz del Gobierno, Eszter Vitályos, recordaron que en los últimos años varios húngaros fueron condecorados con un Nobel, como Katalin Karikó en Medicina y Ferenc Krausz en Física, ambos en el año 2023.

La prensa local informó de manera destacada sobre el Nobel del escritor y recordó que ya hace 21 años que Krasznahorkai figuraba como uno de los posibles candidatos.

El galardonado es el segundo húngaro que recibe el Nobel de Literatura después de Imre Kertész en 2002.

La Academia Sueca le ha definido hoy como un «gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos».

«No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara», afirmó Krasznahorkai en febrero pasado en una entrevista en Estocolmo, durante la presentación de su novela ‘Herscht 07769’. EFE

mn/jk/fpa