Hungría sostiene que su veto al crédito Ucraniano logró restablecer llegada de crudo ruso

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Budapest, 22 abr (EFE).- El Gobierno saliente de Hungría levantó su veto al préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania tras lograr la reanudación del tránsito de crudo ruso por el oleoducto Druzhba, explicó este miércoles el ministro en funciones de Asuntos Europeos, János Bóka.

«El bloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania no era la meta, sino un instrumento para hacer valer nuestros intereses», afirmó Bóka en las redes sociales tras el anuncio de que los Veintisiete dieron el visto bueno definitivo al crédito y a la imposición del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

El ministro agregó que el veto húngaro se dio debido al «comportamiento ucraniano malintencionado» y sostuvo que fue Kiev quien bloqueó el tránsito del crudo ruso hacia Hungría y Eslovaquia, por motivos políticos.

«Hemos logrado reanudar el tránsito por el oleoducto», afirmó Bóka, quien añadió que el servicio se restableció este miércoles poco antes del mediodía, algo «indispensable desde el punto de vista de la seguridad energética de Hungría», por lo que el crudo llegará al país, a más tardar, el jueves por la mañana.

Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por el ultranacionalista Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones.

Estas decisiones fueron adoptadas por los embajadores de los Veintisiete ante la UE y aún tienen que ser confirmadas por procedimiento escrito, que debería quedar concluido este jueves, según fuentes europeas.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciase en la víspera la finalización de la reparación del tramo del oleoducto en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Orbán vinculaba ambos vetos.

«Hemos quebrado el bloqueo petrolero ucraniano. Quedó demostrado que Ucrania bloqueó el suministro de petróleo por motivos políticos y también que ellos se quedaron sin fondos antes que nosotros sin crudo. La táctica húngara ha resultado exitosa», sostuvo Bóka.

Orbán, en el poder desde 2010, sufrió una contundente derrota a manos del conservador Péter Magyar en las elecciones del 12 de abril, cuyo Gobierno será investido a mediados de mayo. EFE

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