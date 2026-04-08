Hutíes yemeníes elogian a Irán tras tregua con EEUU, pero avisan de que podría ser frágil

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Saná, 8 abr (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes de Yemen elogiaron este miércoles la actuación de Irán en su «confrontación» con Estados Unidos e Israel al describir la tregua de dos semanas como una señal de un cambio en la dinámica de poder regional, aunque advirtieron de que este alto el fuego podría derrumbarse.

En declaraciones emitidas por el Parlamento, el Consejo de la Shura y el Ministerio de Asuntos Exteriores del movimiento alineado con Teherán, se presentó el alto el fuego como «una victoria» para Irán y sus aliados en el «eje de la resistencia», que incluye a grupos armados en el Yemen, el Líbano e Irak.

Los organismos afirmaron que el acuerdo reflejaba «una retirada» de Washington, que junto a Israel no habían logrado sus «objetivos», como el de «debilitar al liderazgo iraní».

Igualmente, el Ministerio de Exteriores instó a la cautela al advertir de que la tregua seguía siendo «frágil», y acusó a Estados Unidos e Israel de «continuar con sus acciones hostiles, incluidos los ataques contra objetivos vinculados a Irán y en el Líbano».

También exhortó a los países de la región a «reevaluar sus alianzas y a entablar un diálogo para garantizar la estabilidad a largo plazo».

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde que tomaron el poder en 2014, están estrechamente alineados con Irán y se han visto cada vez más involucrados en las tensiones regionales.

Tras casi un mes de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, el grupo lanzó misiles y drones hacia Israel en solidaridad con Teherán.

Sus acciones aún no han provocado ataques de represalia, lo que aumenta el temor a un conflicto tardío con Israel.

La última tregua entre Washington y Teherán se produce tras semanas de escalada de tensiones que amenazaban con desembocar en una guerra a gran escala.

Si bien los detalles del acuerdo aún son limitados, los mediadores han buscado lograr un cese temporal de las hostilidades y abrir la puerta a las negociaciones.EFE

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