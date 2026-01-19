¿Podrá Suiza satisfacer la demanda energética de los centros de datos?

Los centros de datos suizos en 2030 podrían llegar a consumir hasta el 15 % de la electricidad del país. Aws

Suiza es uno de los países con mayor cantidad de centros de datos per cápita del mundo, y la proporción de electricidad nacional que consumen es una de las más altas de Europa. Algunas redes eléctricas ya están cerca de su límite. El rápido crecimiento de la inteligencia artificial podría ejercer más presión sobre ellas.

Los centros de datos se están multiplicando en Suiza, al igual que lo hace la preocupación de la población y las empresas eléctricas por su elevado consumo energético.

Para el 72 % de la población del país solo deberían construirse nuevos centros de datos si estos se alimentan con energías renovable. Cuatro de cada cinco personas piden más transparencia sobre su consumo energético. Es lo que indica una encuestaEnlace externo de AlgorithmWatch CH.

El Gobierno suizo, al mismo tiempo, ha declaradoEnlace externo que, para poder satisfacer la demanda de electricidad futura, podría tener que reconsiderarse construir nuevas centrales nucleares. Una perspectiva que suscita temores de posibles cortes de energía e incluso apagones en los próximos años.

Los centros de datos alimentan nuestro mundo hiperconectado: desde los servicios en la nube hasta las aplicaciones basadas en la inteligencia artificial (IA). En Suiza, representan entre el 6 y el 8 % del consumo eléctrico, y se prevé que esta proporción aumente, si se construyen nuevos centros.

A nivel mundial, los centros de datos consumen el 3 % de la electricidad; menos que los vehículos eléctricos, los aires acondicionados o la industria pesada. Para 2030, sin embargo, la demanda podría duplicarseEnlace externo debido a los servidores de IA de alto rendimiento, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Suiza aspira a mantener un papel destacado en el mundo digital. La expansión de sus centros de datos, sin embargo, deberá planificarse con cuidado y hacerse más eficiente para evitar sobrecargar la red eléctrica, como ya ha ocurrido en otros países.

>> Los dispositivos electrónicos y los servicios en línea que utilizamos a diario consumen recursos y contribuyen al cambio climático. Esto es lo que podemos hacer para variar la situación:

La densidad de centros de datos en Suiza, una de las más altas del mundo

Suiza alberga unos 120 centros de datos y hay más de diez proyectos nuevosEnlace externo en construcción. Esto sitúa al país helvético entre los países con mayor concentración de centros de datos per cápita del mundo.

Hay distintos factores que hacen que Suiza sea un destino interesante para quienes gestionan un centro de datos. La mayor parte de la electricidad proviene de fuentes de energía renovables (sobre todo hidroeléctricas) y nuclear. Eso significa que la huella de carbono de los centros de datos suizos es menor que la de los países que dependen más de los combustibles fósiles.

Suiza, asimismo, es estable políticamente y hay una demanda interna de servicios digitales fuerte; especialmente, en el sector financiero. Las temperaturas medias relativamente bajas —que hacen más eficiente la refrigeración de los servidores— y su ubicación en el corazón de Europa también juegan a su favor.

Los centros de datos suizos se concentran en la zona de Zúrich, el corazón tecnológico del país, sobre todo. Aquí, gigantes como Google, Microsoft y Amazon Web Services alquilan espacios a operadores locales. La elección de Zúrich no es casual. Su proximidad a los clientes y las excelentes conexiones de fibra óptica hacen que sea un centro ideal.

Para garantizar la velocidad en el intercambio de datos y la continuidad operativa, los operadores tienden a construir varias instalaciones en la misma zona, creando auténticos clústeres. Los gigantes estadounidenses Stack, Vantage y Equinix, y el suizo Green Datacenter están entre los protagonistas del mercado. Los centros de datos del cantón de Zúrich ocupan actualmente más de 114.000 metros cuadradosEnlace externo, el equivalente a 16 campos de fútbol.

La red eléctrica de Zúrich, al límite

Según la empresa eléctrica del cantón de Zúrich (EKZ), varias zonas de la red nacional de alta tensión ya no tienen capacidad para hacer frente a las nuevas demandas de energía. «Con el aumento del número de centros de datos, también crecen los retos relacionados con la gestión de la red», ha reconocido un portavoz de la empresa a Swissinfo por correo electrónico. Se están construyendo nuevas subestaciones, en especial para satisfacer la creciente demanda de los centros de datos, afirma EKZ.

Como consecuencia, algunos operadores de centros de datos se están expandiendo a otros cantones, como Argovia y Schaffhausen. «En Zúrich casi no hay terreno disponible para nuevos centros de datos y la disponibilidad de energía es más limitada todavía», dice David Schoch, responsable de investigación de la empresa de servicios inmobiliarios CBRE.

Debido a la saturación de la red, países como Irlanda y los Países Bajos —también con una alta concentración de centros de datos— ya han limitado nuevas construcciones. Aunque en Suiza la demanda de electricidad no sea crítica todavía, pronto podría llegar a serlo, advierte Louise Aubet, coautora de un informeEnlace externo sobre el impacto medioambiental de las tecnologías de la información y la comunicación en Suiza. «Dependemos totalmente de las tecnologías digitales. No debemos subestimar riesgos como los apagones, que pueden paralizar países enteros», señala Aubet.

El consumo de los centros de datos podría aumentar rápidamente

En la última década, el consumo totalEnlace externo de electricidad en Suiza se ha mantenido estable y ha disminuido el consumo per cápita, gracias a inviernos más suaves y a una mayor eficiencia en edificios, transporte e industria.

Esta tendencia, no obstante, podría no mantenerse. Adrian Altenburger, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna, explica que, en 2030, solo los centros de datos podrían consumir entre el 10 y el 15 % de la electricidad suiza. Una cifra superior a las necesidades energéticas totales del cantón de Zúrich en 2023.

Para satisfacer esta demanda, Suiza tendría que generar o importar 4,6 TWh adicionales de electricidad, lo que equivale al consumo de 800 billones de bombillas, según un análisisEnlace externo del Instituto Federal Tecnológico de Zúrich (ETHZ).

Altenburger considera que será un reto obtener la electricidad necesaria a través de energías renovables, ya que los centros de datos consumen la misma cantidad de energía todo el año, las 24 horas del día. Esta demanda constante es, precisamente, uno de los factores que empujan a la clase política y especialistas a reabrir el debate sobre la expansión de la producción de energía eléctrica básica, como la hidroeléctrica o la nuclear.

Para evitar que sus centros de datos sobrecarguen la red eléctrica, Suiza necesitará una planificación cuidadosa, según Altenburger. Los datos disponibles ponen en evidencia que la Confederación ya consume una de las cuotas más altas de electricidad entre los países digitalizados.

La IA podría aumentar «drásticamente» el impacto de los centros de datos

La rápida expansión de las aplicaciones basadas en la IA amenaza con hacer que los centros de datos suizos consuman más energía todavía. La investigadora Louise Aubet cree que la IA aumentará «drásticamente» la demanda de energía de los centros de datos, consumiendo potencialmente la capacidad creada por la eficiencia en otros sectores.

El entrenamiento de modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), como GPT o Gemini, consume mucha energía. Esta actividad se lleva a cabo principalmente fuera de Suiza; en los países que dominan el desarrollo de la IA y albergan los centros de cálculo más grandes, como Estados Unidos y China, sobre todo.

Pero si sigue creciendo la demanda mundial de modelos de IA de alto rendimiento, Suiza podría verse presionada para construir parte de esta capacidad en su propio territorio. Esto podría llevar a ampliar el superordenador Alps o a desarrollar nuevas infraestructuras dedicadas al entrenamiento.

Una expansión de este tipo también estaría en consonancia con la ambición del Gobierno de reforzar la soberanía digital del país.

>> Suiza ya ha invertido millones para reducir su dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses, pero puede que eso no sea suficiente. Más información:

Mayor eficiencia y transparencia

Si la IA está destinada a aumentar el consumo de electricidad, una cuestión como la eficiencia cobra una importancia fundamental.

«El consumo de los centros de datos crecerá rápidamente si no utilizamos la infraestructura informática de una manera mucho más eficiente», afirma Matthias Haymoz, director de la Asociación para la Eficiencia de los Centros de Datos Suizos (SDEA). Conclusiones similares a las de un estudio que en 2021 hizo la Oficina Federal de EnergíaEnlace externo, que estima que más del 40 % del potencial de eficiencia de los centros de datos no se utiliza.

La mayoría de los operadores, explica Haymoz, se limitan a gestionar los edificios, mientras que la infraestructura informática propiedad de los clientes suele quedar excluida de las iniciativas de eficiencia.

Angela Müller, directora de AlgorithmWatch CH, acoge con satisfacción las iniciativas de eficiencia de los operadores de centros de datos, pero advierte que el problema es estructural. «Nos basamos en las declaraciones de los propios operadores, pero no tenemos datos públicos: realmente no sabemos lo que ocurre detrás de esos muros grises», indica Müller.

Esa falta de transparencia —según Müller— contribuye a alimentar la preocupación de la opinión pública. «La población quiere saber qué coste real tendrá la digitalización impulsada por la IA», reconoce.

Texto original editado por Gabe Bullard. Texto y gráficos adaptados del italiano por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

