Icónico Puente de Las Américas, sobre el Canal de Panamá, sometido a prueba estructural

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Ciudad de Panamá, 22 abr (EFE).- El emblemático Puente de Las Américas, el primero construido sobre el Canal de Panamá, será sometido a una prueba estructural luego del incendio del pasado 6 de abril provocado por una potente explosión registrada en su base, que dejó una persona muerta y obligó a limitar la carga que lo cruza.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó que el puente en arco de 1.654 metros de longitud y que une a la capital con la populosa provincia de Panamá Oeste, será completamente cerrado durante cuatro horas a partir de las 10 de la noche de mañana jueves para llevar a cabo una prueba de carga estructural.

Este examen permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular, dijo el Ministerio de Obras Públicas.

Ya un equipo del MOP y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos determinó que el puente no sufrió daños estructurales críticos por las llamas que alcanzaron una sección del paso elevado a raíz de la explosión de al menos dos camiones cisterna de combustible estacionados en su base.

Tras el suceso, las autoridades limitaron a 10 toneladas el peso de los vehículos en el puente, quedando así imposibilitados de usarlo autobuses, camiones y otros transportes de carga.

El Puente de Las Américas fue construido por la John F. Beasly and Company, de EE.UU., entre 1959 y 1962 a un costo de 20 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.

Es una arteria vial neurálgica, pues canaliza alrededor del 75 % de tráfico hacia el interior del país, según los datos oficiales, que cifran en más de 50.000 los vehículos que lo cruzan diariamente. EFE

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