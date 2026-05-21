ICE arresta a cubana hermana de ejecutivo de empresa militar Gaesa y le revoca residencia
Washington, 21 may (EFE).- La Administración de Inmigración y Control de aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de un alto ejecutivo del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con el régimen de La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional. EFE
