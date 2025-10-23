ICE presenta orden de detención contra camionero acusado de accidente mortal en California

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra un conductor de camión de origen indio, acusado de la muerte de tres personas en un accidente en California, lo que ha contribuido a la campaña de la Casa Blanca para sacar a ciertos conductores inmigrantes de las carreteras.

Jashanpreet Singh, de 21 años, fue arrestado por las autoridades locales bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas y cometer homicidio vehicular en un accidente ocurrido el martes pasado en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles.

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en el accidente, informó la Patrulla de Caminos de California.

El violento choque fue captado por una cámara instalada en el camión que conducía Singh.

El video, obtenido por el canal de televisión ABC7, muestra cómo el camión impacta la parte trasera de por lo menos tres vehículos que se encontraban por delante en el mismo carril y finalmente se detiene tras chocar con otro camión que se encontraba siendo remolcado al costado de la carretera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó este jueves a Singh como un «extranjero delincuente» procedente de la India.

El inmigrante entró a Estados Unidos en 2022 por la frontera sur y fue dejado en libertad para presentar su caso migratorio.

La orden de arresto de ICE pretende mantener al inmigrante bajo custodia, después de que se resuelva la acusación contra él en California.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que el accidente se suma «a una preocupante tendencia de indocumentados» que conducen camiones de 18 ruedas y semirremolques en las carreteras estadounidenses.

No está claro si Singh tenía una licencia de conducir comercial válida y un permiso de trabajo.

La semana pasada Borko Stankovic, un inmigrante que se quedó en Estados Unidos tras expirar su visa de turista, fue detenido tras un accidente que dejó al menos un muerto en una carretera de Indiana cuando conducía un camión.

Otro caso que llamó la atención nacional es el de Harjinder Singh, otro inmigrante oriundo de la India que fue detenido después de accidentarse en una carretera de Florida el pasado 12 de agosto, cuando el camión que conducía giró en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida.

Como resultado, un vehículo con tres personas a bordo chocó contra el tráiler. Dos de los pasajeros murieron al instante mientras que el conductor falleció en el hospital. EFE

