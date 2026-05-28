Iglesia anglicana crea el Camino de la Arzobispa para peregrinar de Londres a Canterbury

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Londres, 28 may (EFE).- La iglesia anglicana anunció este jueves el Camino de la Arzobispa, una ruta de peregrinación similar al Camino de Santiago en España y que consta aproximadamente de seis etapas de caminata entre Londres y Canterbury, centro espiritual del anglicanismo.

El «camino» (así llamado, con la palabra española) anunciado es la reproducción del que la arzobispa de Canterbury, máxima autoridad de la iglesia, Sarah Mullally, hizo el pasado marzo, en los días previos a su consagración en el cargo.

Durante seis jornadas, Mullally, primera mujer que encabeza la iglesia anglicana, tomó un báculo y en compañía de su esposo y otros dignatarios de la iglesia cubrió la distancia entre Londres y la catedral de Canterbury.

La ruta, de unos 140 kilómetros, parte de la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres, y pasa por las catedrales de Southwark y Roochester, la abadía de Lesnes, el priorato de Aylesford y el sepulcro de San Judas, lugares todos de especial significado para la fe anglicana. Las etapas transcurren, a diferencia del Camino de Santiago, por un terreno básicamente llano y sin desniveles.

La iglesia presenta este proyecto como «una ruta sentimental, a la vez que llevadera, que ayudará a la gente a reflexionar sobre su vida interior mientras experimenta y disfruta lo que la vida exterior puede ofrecer». EFE

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