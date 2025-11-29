Illa viaja este sábado a Ciudad de México y asistirá el lunes a la FIL de Guadalajara

Barcelona (España), 29 nov (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, viaja este sábado a Ciudad de México, donde permanecerá dos días antes de desplazarse a Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro (IFL) y de regresar a la capital mexicana para finalizar esta visita institucional.

Con la FIL como motivo principal del viaje, Illa aprovechará también para reforzar relaciones económicas e institucionales con México pues pronunciará una conferencia en el Senado y participará en un acto con familiares de exiliados republicanos.

Este sábado, el presidente catalán visitará el Orfeó Català de Mèxic, mientras que mañana domingo hará una ofrenda en la tumba de Jaume Nunó -compositor del himno mexicano- y participará en un acto con familiares de exiliados en el que tomará la palabra Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, que fue quien promovió la acogida de republicanos españoles tras la victoria del bando franquista.

El lunes y el martes próximos, Illa estará en Guadalajara, donde inaugurará el expositor de Cataluña en la FIL y se reunirá con el escritor Eduardo Mendoza y con el cantautor Joan Manuel Serrat, entre otras actividades previstas en su agenda.

De vuelta a Ciudad de México, el miércoles pronunciará una conferencia ante el Senado de ese país bajo el título ‘Fórum sobre el papel de los gobiernos regionales en el desarrollo productivo: una mirada desde la internacionalización del territorio’.

Ese mismo día se reunirá con el magnate Carlos Slim, que se cuenta entre las principales fortunas del mundo.

El jefe del ejecutivo catalán pronunciará el jueves otra conferencia, en este caso en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras actividades, y ese día emprenderá su regreso a Barcelona. EFE

