Impulsores de la revocatoria de Noboa piden a la Corte Constitucional activar el proceso

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Quito, 22 sep (EFE).- Integrantes de la iniciativa ecuatoriana ‘Revoca EC’, liderada por el excandidato presidencial y líder indígena Leonidas Iza, acudieron este martes a la Corte Constitucional para pedir a los jueces que ordenen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que les entregue los formularios para recolectar firmas para la revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa.

Los impulsores de la revocatoria interpusieron una acción extraordinaria de protección con la que buscan que la Corte deje sin efecto una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en agosto pasado ratificó la decisión del CNE de no entregar los formularios para activar el proceso.

«Esta lucha, que hemos encaminado los campesinos, los obreros, los indígenas, no responde a una agenda política, responde a una lucha sobre la cruda realidad que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas», dijo Iza en los exteriores de la sede de la Corte, en Quito.

El líder indígena señaló que el Gobierno ha implementado una supuesta «política de criminalización y persecución» en el país, «en lugar de resolver los problemas más latentes de los ecuatorianos».

Además, afirmó que estaban yendo «hasta las últimas consecuencias» en el campo jurídico para activar el proceso de revocatoria, pero que si la Corte Constitucional no da una respuesta «en términos democráticos», se acogerán «al derecho a la resistencia que garantiza en la Constitución».

«En ese sentido, un hecho que está levantando en el corazón, en el sentimiento, en la dignidad de los ecuatorianos (es ir) hacia un proceso de movilización social en todo el Ecuador», añadió.

Iza ya lideró movilizaciones contra el gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) cuando fue presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Verónica Naranjo, coordinadora de la organización social UniTierra, hizo una invitación «a todas las organizaciones y a toda la base social» a que se unan para «enfrentar la situación que vive el país».

Por su parte, el abogado Washington Andrade, vocero de la iniciativa, dijo que estaban pidiéndole a la Corte que se pronuncie con celeridad «por tratarse de un asunto de trascendencia nacional».

Y que esperaban que esa respuesta sea positiva, para que el CNE les entregue los formularios que les permitan recolectar firmas para que la ciudadanía decida el futuro de Noboa, y de la vicepresidenta, María José Pinto, en un referéndum.

«Dejamos en manos de la Corte Constitucional el respeto al derecho de participación de los ciudadanos», concluyó. EFE

cbs/eav

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