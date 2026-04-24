Imputan al cabecilla de una banda criminal colombiana acusado de coordinar 178 asesinatos

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Bogotá, 24 abr (EFE).- El cabecilla de la banda criminal colombiana ‘La familia P’ fue imputado este viernes por la Fiscalía, acusado de promover ataques armados en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste), que dejaron al menos 178 personas muertas y 35 heridas entre 2015 y 2024.

El acusado, Evert Carreño, alias Porras o El Viejo, presuntamente dio instrucciones, coordinó la ejecución de los delitos, definió los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de la banda y utilizó a menores de edad, a los que contactaba a través de aplicaciones de mensajería instantánea, según el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La Fiscalía documentó «un patrón delictivo» de esta banda que servía para «amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta».

Por eso, la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, uso de menores de edad para la comisión de delitos, fabricación, tráfico y porte de armas, y hurto calificado, entre otros más.

El imputado no aceptó los cargos y deberá seguir recluido en una cárcel, en la que permanece acusado de otros delitos en los que supuestamente está involucrado. EFE

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