The Swiss voice in the world since 1935

Imputan un delito de terrorismo a un joven por asesinato de una trabajadora social en Oslo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 25 ago (EFE).- La Policía noruega ha imputado este lunes un delito de terrorismo a un joven de 18 años por la muerte el pasado fin de semana de una trabajadora social de origen extranjero y musulmana en un albergue juvenil en Oslo.

La mujer, nacida en Etiopía, fue encontrada muerta el sábado por la noche, y el presunto asesino, que residía en el albergue, detenido horas después en el centro de la capital noruega.

El joven, que ha reconocido tener relación con los hechos, fue imputado inicialmente por asesinato, pero los cargos se han ampliado hoy para incluir el de terrorismo.

«Creemos que tenía la intención de crear miedo en una parte de la población», dijo hoy en rueda de prensa Philip Green, abogado de la Policía.

Durante el interrogatorio, el joven admitió tener motivaciones políticas y que su intención era herir a más personas.

«Ha mostrado actitudes negativas hacia los musulmanes, pero quiero subrayar que todo indica que su capacidad para realizar más ataques después del asesinato era muy limitada», afirmó Green.

La Policía cree que el joven, que estaba desde hace meses en el radar de los servicios de inteligencia, actuó solo.

Las autoridades no han informado sobre el arma utilizada por el agresor, aunque han descartado que fuera un arma de fuego.

Según medios noruegos, la mujer presentaba varias heridas y cortes hechos con un arma punzante.

Está previsto que el detenido pase hoy a disposición judicial en una vista que se celebrará a puerta cerrada. EFE

alc/rz/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR