Imputan un delito de terrorismo a un joven por asesinato de una trabajadora social en Oslo

1 minuto

Copenhague, 25 ago (EFE).- La Policía noruega ha imputado este lunes un delito de terrorismo a un joven de 18 años por la muerte el pasado fin de semana de una trabajadora social de origen extranjero y musulmana en un albergue juvenil en Oslo.

La mujer, nacida en Etiopía, fue encontrada muerta el sábado por la noche, y el presunto asesino, que residía en el albergue, detenido horas después en el centro de la capital noruega.

El joven, que ha reconocido tener relación con los hechos, fue imputado inicialmente por asesinato, pero los cargos se han ampliado hoy para incluir el de terrorismo.

«Creemos que tenía la intención de crear miedo en una parte de la población», dijo hoy en rueda de prensa Philip Green, abogado de la Policía.

Durante el interrogatorio, el joven admitió tener motivaciones políticas y que su intención era herir a más personas.

«Ha mostrado actitudes negativas hacia los musulmanes, pero quiero subrayar que todo indica que su capacidad para realizar más ataques después del asesinato era muy limitada», afirmó Green.

La Policía cree que el joven, que estaba desde hace meses en el radar de los servicios de inteligencia, actuó solo.

Las autoridades no han informado sobre el arma utilizada por el agresor, aunque han descartado que fuera un arma de fuego.

Según medios noruegos, la mujer presentaba varias heridas y cortes hechos con un arma punzante.

Está previsto que el detenido pase hoy a disposición judicial en una vista que se celebrará a puerta cerrada. EFE

