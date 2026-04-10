Inauguran en Uruguay un centro tecnológico con soluciones en defensa para el Cono Sur

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Montevideo, 10 abr (EFE).- Un centro tecnológico que prestará soporte a sistemas críticos de defensa y gestión del tráfico aéreo y dará cobertura a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay fue inaugurado este viernes en una base militar ubicada a las afueras de Montevideo.

«La instalación de este centro hoy lo que busca es acercar estas tareas de diagnóstico, mantenimiento, soporte, reparación de estas estructuras críticas» y reducir sus tiempos y costos, apuntó en una rueda de prensa Andrés Burghi, director de Tráfico Aéreo y Defensa para el Cono Sur de la multinacional española Indra Group.

En colaboración con la Fuerza Aérea Uruguaya, dicha empresa instaló así su primer centro de mantenimiento a nivel mundial.

Burghi detalló en una rueda de prensa que la relación de la empresa con Uruguay es de larga data. De hecho, los sistemas de vigilancia aérea del país suramericano, tanto en el ámbito civil como militar, son de su fabricación.

Desde hace tiempo Uruguay dialogaba con Indra Group sobre la posibilidad de «tener capacidades instaladas en el país», en particular en un contexto en el que el país necesita actualizar sus sensores, añadió el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Colina.

No obstante, el director de Desarrollo de Negocio en el área de soporte de Indra, Rafael Molano, aseguró que actualmente la defensa nacional en Uruguay «está muy bien cubierta» con «radares que están en operación casi el cien por cien del tiempo y solo tienen las paradas propias del mantenimiento preventivo».

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró que no es casualidad que Indra Group haya elegido a Uruguay para abrir su primera sede en el Cono Sur y que es fruto de «años de trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea» y la empresa.

«Va a permitirnos no solamente trabajar sobre un tema fundamental como la soberanía nacional, sino también generar mano de obra y capacidades profesionales y técnicas», resaltó la ministra y añadió que el centro potenciará al país suramericano en esta materia. EFE

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