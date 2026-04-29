Inauguran la ecuatoriana reserva Los Petreles para fortalecer la conservación en Galápagos

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Quito, 29 abr (EFE).- La Fundación Jocotoco inauguró oficialmente este miércoles la Reserva Los Petreles, en la isla San Cristóbal, un espacio clave para la conservación del Petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia), una de las aves marinas más emblemáticas y amenazadas del archipiélago ecuatoriano.

Ubicada en la parte alta de San Cristóbal, en un área privada dentro de la zona agrícola, la reserva constituye un hito en los esfuerzos de restauración ecológica y protección de hábitats críticos para la reproducción de esta especie endémica, categorizada ‘En Peligro Crítico de Extinción’, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los Petreles, una de las 18 reservas de Jocotoco a nivel nacional, protege unas 118 hectáreas de bosque nativo, dominado por Miconia robinsoniana, y alberga especies de flora y fauna de alto valor ecológico, incluyendo cerca de 27 tipos de aves entre nativas, endémicas y migratorias, helechos nativos y orquídeas endémicas.

Actualmente resguarda siete colonias de anidación y 141 nidos, consolidándose como uno de los sitios más importantes para la recuperación del petrel en San Cristóbal, la isla más oriental del archipiélago, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Durante la inauguración se destacó la importancia ecológica del petrel como indicador de la salud de los ecosistemas insulares; los avances en control de especies invasoras y restauración del hábitat, y el fortalecimiento de programas de educación ambiental para niños y jóvenes de San Cristóbal.

Asimismo, la consolidación de un espacio para la investigación científica, monitoreo y visitas educativas controladas.

«Cada acción de conservación es el resultado de años de planificación, trabajo técnico y compromiso humano. La Reserva Los Petreles representa esperanza, resiliencia y futuro para las nuevas generaciones», señaló Eliécer Cruz, director del Programa Galápagos de Jocotoco.

El petrel y el ecosistema

El petrel de Galápagos cumple un rol fundamental en el ecosistema: pasa la mayor parte de su vida en el océano y regresa a tierra únicamente para anidar, conectando los ecosistemas marinos con los terrestres y aportando nutrientes clave a los suelos insulares.

Sin embargo, enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la depredación por especies introducidas como ratas, gatos y perros ferales, la degradación del hábitat por plantas invasoras o mal manejo de animales de granja, y la contaminación marina, especialmente por plásticos.

Acciones de conservación

Fundación Jocotoco cuenta actualmente con un permiso de investigación emitido por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), que permite desarrollar acciones de conservación del petrel de Galápagos en las islas Cristóbal, Floreana y Santa Cruz.

Este proyecto de conservación se ejecuta en coordinación con la DPNG y otros aliados estratégicos, bajo un enfoque basado en evidencia científica y articulación interinstitucional.

Entre los principales avances se destaca el desarrollo del primer Protocolo Estandarizado de Monitoreo del Petrel de Galápagos, el cual fortalece la generación de datos clave para la toma de decisiones de conservación a nivel de todo el archipiélago.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

La Unesco declaró en 1978 al archipiélago como Patrimonio Natural de la humanidad. EFE

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