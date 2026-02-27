Incautan en Estambul 127 kilogramos de cocaína oculta en harina proveniente de Ecuador

Viena, 27 feb (EFE).- Las autoridades aduaneras de Turquía han incautado en un puerto de Estambul 127 kilos de cocaína oculta en harina de pescado en dos contenedores en un buque procedente de Ecuador, informó este viernes la agencia oficial turca de noticias Anadolu.

Los dos contenedores llegaron al puerto turco el pasado 25 de enero, determinaron las investigaciones de la Dirección de Inteligencia y Contrabando de Aduanas de Estambul.

Los equipos inspeccionaron en el buque unos 2.400 sacos de harina, de ellos 800 con harina de pescado.

Allí, los agentes encontraron 127 kilos de cocaína valorados en varios millones de euros.

Según Anadolu, no se han identificado por ahora sospechosos en Turquía en relación con este hallazgo, aunque se están realizando esfuerzos policiales a nivel internacional para identificar a los responsables tanto en Ecuador como en Bulgaria. EFE

