Incendio en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México consume un centenar de puestos

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- Un incendio en las inmediaciones del Mercado de Sonora en la Ciudad de México dejó al menos 100 locales provisionales quemados, unas 200 personas evacuadas y cuatro personas intoxicadas por inhalación de humo, según informaron este miércoles las autoridades locales.

El incendio se registró en un callejón cerca del mercado, ubicado en el centro de la capital, donde el fuego consumió materiales acumulados y estructuras provisionales de venta, indicó el Gobierno de la Ciudad de México en un comunicado.

El jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que agentes trabajan para controlar las llamas en la calle Adolfo Gurrión, «donde el fuego afecta a un centenar de puestos semifijos y aproximadamente 100 metros de materiales acumulados en un callejón».

La acción busca contener el incendio antes de que este se extienda hacia viviendas, apuntó Pérez Cova.

Protección Civil de la capital reportó, de forma preliminar, daños en unos 100 locales provisionales de venta de artículos para fiestas, así como en cuatro inmuebles cercanos.

Uno de los edificios resultó completamente dañado y otros tres registraron afectaciones parciales en distintos niveles, indicó.

Unas 200 personas fueron evacuadas y cuatro resultaron intoxicadas por humo, tres de ellas bomberos, sin que fuera necesario su traslado a hospitales, señaló el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el fuego.

Las autoridades pidieron a la población cerrar puertas y ventanas, evitar la zona y facilitar el paso de los servicios de emergencia.

La zona fue acordonada por la Policía, que apoyó en desalojos, mientras que también se desplegaron paramédicos y se cortó la electricidad en el área.

El Mercado de Sonora es uno de los más concurridos y emblemáticos de la capital, conocido por la venta de productos esotéricos, artículos de santería, figuras religiosas, disfraces, juguetes y animales.

En los últimos años, este mercado ha estado en el foco público por incidentes como trágicos incendios registrados en 2015 y 2021, así como por la controversia en torno a la venta de animales, práctica que deberá concluir por orden judicial tras críticas de organizaciones animalistas. EFE

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