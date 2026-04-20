Incertidumbre sobre las negociaciones entre EEUU e Irán a dos días del fin de la tregua

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A menos de dos días del final del alto el fuego, la incertidumbre reina este lunes sobre la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, en la que Teherán todavía no ha decidido si participar.

La situación volvió a complicarse por el anuncio, el domingo, de la incautación por parte de la Marina estadounidense de un carguero iraní, el Touska, en el golfo de Omán.

Donald Trump anunció el envío a Islamabad de una delegación estadounidense con el fin de intentar relanzar estas conversaciones de paz, pero Teherán ha expresado sus reservas.

El objetivo es poner fin de manera duradera a la guerra, lanzada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses, y que se ha extendido por Oriente Medio dejando miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y sacudido profundamente la economía mundial.

«En este momento, mientras hablo, no tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto», declaró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, que puso en duda la «seriedad» de Washington en el proceso diplomático.

La víspera, la agencia oficial Irna había mencionado la ausencia de una «perspectiva clara de negociaciones fructíferas».

Varios medios iraníes señalaban que un levantamiento del bloqueo naval estadounidense constituiría una condición previa para estas conversaciones.

– «Le salió muy mal» –

El carguero Touska, de bandera iraní, «intentó romper nuestro bloqueo marítimo, y le salió muy mal», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Teherán, a través del portavoz del Estado Mayor, prometió «responder pronto» contra este «acto de piratería armada» que viola el alto al fuego en curso.

Según la agencia Tasnim, Irán lanzó drones en dirección a los buques militares estadounidenses que «atacaron» al Touska.

Ante una eventual confirmación de las conversaciones, en Islamabad se reforzó la seguridad desde el domingo, cuando se multiplicó el cierre de carreteras y barricadas, observaron periodistas de la AFP.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, que ya estuvo en la primera ronda del 11 de abril.

Esa reunión, con un nivel de representantes de alto rango sin precedentes desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, terminó sin avances.

Al anunciar esta nueva ronda en Pakistán, Trump afirmó en Truth Social que ofrecía a Teherán un «acuerdo razonable» y que, en caso de rechazo, «Estados Unidos destruiría todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán».

Ante el repunte de las tensiones, los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes, con subidas de más del 6% del Brent y el WTI.

– Ormuz sigue bloqueado –

Paralelamente a la vía diplomática, Washington y Teherán siguen enfrentándose en torno al estrecho de Ormuz, acusándose mutuamente de violar el alto al fuego.

Antes de anunciarse la incautación del carguero, Trump había acusado a Irán de atacar distintos buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho.

Un buque de CMA CGM fue objeto el sábado de «disparos de advertencia», indicó el domingo a la AFP el grupo francés de transporte marítimo.

Frente al bloqueo estadounidense a sus puertos, Teherán había anunciado el sábado que retomaba «el control estricto» del estrecho, dando marcha atrás en su decisión del viernes de reabrirlo.

El domingo, el tránsito por el estrecho se redujo a cero, según el sitio Marine Traffic.

Teherán pensaba, al abrir el estrecho, que «Estados Unidos respondería levantando el bloqueo», señala Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales en la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Pero el mantenimiento del bloqueo «no ha hecho más que alimentar la sospecha de Irán» de que las conversaciones de Islamabad «no son más que una artimaña diplomática antes de otro ataque militar», añade en X.

Las partes mantienen posturas antagónicas, en particular respecto al tema nuclear, que constituye el centro del conflicto. Según Trump, Irán aceptó entregar su uranio altamente enriquecido, algo que Teherán desmintió.

Irán niega querer dotarse de la bomba atómica, pero defiende su derecho a la energía nuclear civil.

En Líbano, el otro frente de la guerra, la situación sigue siendo muy inestable a pesar de un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes entre Israel y Hezbolá, y que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

Este lunes el ejército israelí advirtió a los civiles libaneses que no regresen a decenas de pueblos del sur del Líbano, afirmando que las actividades de Hezbolá en la zona constituían una violación del alto el fuego.

Desde la entrada en vigor el viernes de la tregua entre Israel y el movimiento islamista proiraní, miles de desplazados han comenzado a regresar a algunas localidades del sur, mientras que el ejército libanés ha empezado a reabrir carreteras y puentes dañados por los bombardeos.

«No sabemos qué va a pasar, no sé si debo reparar mi tienda o si los bombardeos van a reanudarse», relata Ali Assi en su tienda de ropa en Nabatieh (sur).

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