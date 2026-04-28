Indígenas de Ecuador rechazan el proyecto minero Cangrejos y lo tachan de «saqueo»

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Quito, 28 abr (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, calificó este martes como un «saqueo» el proyecto minero Cangrejos, cuyo contrato de explotación fue firmado el lunes por el Gobierno con la empresa china CMOC.

La organización indígena denunció en un comunicado en redes sociales que la minería a cielo abierto «no es progreso» y alertó de que este tipo de explotación implica el uso de sustancias químicas tóxicas, como el cianuro, que pueden contaminar ríos y fuentes de agua.

«Un verdadero ‘ecocidio’. La minería pulveriza montañas (…) Donde hubo vida, quedan cráteres (…) El oro se va, la destrucción se queda», continuó la organización.

Además, advirtió de que el proyecto podría poner en riesgo el «equilibrio hídrico» de la zona y afectar a la agricultura y a los medios de vida de la población. «Cuando falte el agua, nadie podrá comer oro», añadió.

El colectivo indígena también criticó que el proyecto esté en «manos de capital extranjero» y aseguró que, mientras la riqueza generada saldría del país, los impactos ambientales y sociales recaerían sobre las comunidades.

El pronunciamiento se produce un día después de que el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador firmara el contrato de explotación de la mina de oro Cangrejos, que involucra una inversión de unos 1.700 millones de dólares, con la minera china CMOC.

El proyecto a gran escala prevé generar más de 1.000 empleos directos y aproximadamente 2.000 indirectos, según estimaciones del Ejecutivo ecuatoriano.

De acuerdo al Ministerio, el Estado tendrá una participación del 50 % del proyecto, lo que se estima que se traduzca en ingresos de más de 4.300 millones de dólares, incluidas regalías, impuestos y utilidades, entre otros.

De estos, y según el Gobierno, 3.900 millones de dólares se destinarán al presupuesto estatal, mientras que 480 millones de dólares serán asignados a los gobiernos locales, conforme lo señala la Ley de Minería y su Reglamento General.

El proyecto minero Los Cangrejos, que fue traspasado a la entidad china por la minera canadiense Lumina Gold en 2025, está situado en la sureña provincia costeña de El Oro, fronteriza con Perú, a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Machala y a 40 kilómetros del puerto comercial de aguas profundas de Puerto Bolívar. EFE

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