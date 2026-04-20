Indígenas paraguayos piden en Roma que Italia deje de comprar cuero de zonas deforestadas

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Roma, 20 abr (EFE).- Líderes del pueblo Ayoreo alertaron este lunes en Roma del riesgo que corre esta comunidad indígena, la última no contactada en Suramérica fuera de la cuenca amazónica, por la deforestación del Chaco paraguayo vinculada a la industria del cuero italiana.

En el inicio de una visita inédita a Roma y Milán (norte), la delegación del pueblo Ayoreo Totobiegosode denunció que Italia está financiando indirectamente la destrucción de su ecosistema.

Italia es el principal comprador mundial de piel paraguaya: recibe más de la mitad de las exportaciones globales y acapara el 99 % de las destinadas a la UE.

«Nuestra gente en aislamiento no tiene contacto con nadie; solo usan lo que consiguen en el monte (bosque) y ahora tienen miedo», explicó Rosalino Picanerai a EFE tras reunirse con autoridades del Vaticano.

Según Picanerai, este grupo de unos 30 miembros vive en una «isla de bosque» cada vez más pequeña, huyendo permanentemente de las «topadoras» (excavadoras).

El avance de las «topadoras»

El Chaco paraguayo (oeste) registra una de las tasas de deforestación más rápidas del planeta para dar paso a la ganadería, según un estudio científico de la Universidad de Maryland que analizó datos globales entre 2000 y 2024.

La investigadora de Survival International, Teresa Mayo, calificó el territorio ancestral de los ayoreo, unas 550.000 hectáreas reconocidas como patrimonio natural y cultural (PNCAT) pero no tituladas por el Estado, como su «supermercado, escuela y hogar».

Mayo denunció a EFE que Paraguay ha otorgado recientemente una nueva licencia ganadera en el «corazón» del territorio, lo que fragmentará el bosque y creará una barrera física infranqueable.

«Si se deforesta el centro del territorio, los parientes en aislamiento no podrán cruzar de un lado a otro para cazar o recolectar», señaló Mayo.

La huella del cuero italiano

Por su parte, Porai Picanerai, quien fue contactado forzosamente en 1986, recordó que en el bosque «ellos estaban bien» y que es la demanda de cuero para el mercado europeo lo que provoca esta «causa directa» de exterminio.

Asimismo, Mayo alertó del «peligro» de que el sector curtidor italiano logre excluir el cuero del nuevo Reglamento de la UE sobre deforestación), cuya aplicación para grandes empresas se ha aplazado a finales de 2026, lo que eliminaría la trazabilidad obligatoria de la materia prima.

Como precedente, la delegación destacó el caso del grupo italiano Pasubio, que a finales de 2023 dejó de adquirir cuero paraguayo al admitir la imposibilidad de certificar que el producto no procedía de tierras indígenas ocupadas.

Los líderes ayoreo continuarán su agenda esta semana con reuniones en la Cámara de Diputados italiana y un encuentro con representantes políticos en Milán para buscar apoyos para exigir la restitución de sus tierras. EFE

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