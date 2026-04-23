Independiente del Valle recupera liderato y el argentino Herrera anota triplete con Orense

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Guayaquil (Ecuador), 22 abr (EFE).- Independiente del Valle ganó por 0-1 este miércoles al Delfín y volvió al primer puesto de la Liga Pro ecuatoriana, a la espera del partido entre Universidad Católica y Macará, mientras el argentino Agustín Herrera anotó un triplete en el triunfo por 1-3 de Orense sobre el Deportivo Cuenca.

El cuadro del Valle aprovechó un error del portero Brian Heras y Justin Lerma anotó el tanto que puso una vez más al Independiente en el primer puesto con 22 puntos, frente a los 19 de Universidad Católica, que jugará este jueves contra el Macará.

El Barcelona se libró de los malos resultados al vencer por 2-1 al Mushuc Runa, tras las recientes derrotas por 3-0 ante Boca Juniors en la Copa Libertadores y el pasado domingo por 3-1 en la Liga local frente a Macará.

Si bien el argentino Darío Benedetto no convirtió por la décima fecha, otorgó la asistencia a Bryan Carabalí para el gol que significó el triunfo de su equipo de Guayaquil, pues Gustavo Vallecilla había anotado el primero, mientras Renato Ibarra hizo el gol del Mushuc Runa.

El Barcelona, dirigido por el venezolano César Farías, alcanzó el tercer puesto con 18 unidades y su rival quedó noveno, con 13.

Liga de Quito y Aucas empataron sin goles por lo que el Aucas quedó cuarto, con 16 puntos y LDU séptimo, con 14.

La figura de la jornada resultó el argentino Herrera, que anotó los tres goles para la victoria del Orense en su visita al Cuenca, que hizo el tanto del honor a través del argentino Patricio Boolsen, por lo que quedó sexto con 14 puntos, y Orense décimo con 12 enteros.

El Deportivo Cuenca sufrió la expulsión de su atacante argentino Germán Rivero, al minuto 85.

Leones del Norte goleó por 3-0 al colista del torneo, el Manta, con doblete de Juan Luis Anangonó y uno de Christian Solano, a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 70 por la expulsión del argentino Agustín Mansilla.

El Guayaquil City ganó el martes por 0-1 a Libertad y quedó quinto, con 15 puntos, y el Libertad, decimotercero, con 10 unidades.

Emelec derrotó por 0-1 al Técnico Universitario, pero continuó de penúltimo, con 8 puntos, y su rival duodécimo, con 11. EFE

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