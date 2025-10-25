Independiente Rivadavia elimina a River para llegar a la final de la Copa Argentina

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- Independiente Rivadavia de Mendoza dio el gran golpe y eliminó en los penaltis a River Plate, para clasificarse este viernes a la final de la Copa Argentina.

Luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, la Lepra mendocina se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis, y disputará ante Argentinos Juniors la final del certamen.

En un estadio Mario Kempes de Córdoba marcado por una jornada de lluvias intensas, Independiente Rivadavia selló su pasaporte a una final, en busca del primer título de su historia.

Su rival en el encuentro decisivo será Argentinos Juniors, que el jueves le ganó por 2-1 a Belgrano de Córdoba.

El Bicho buscará su primera Copa Argentina y su sexto título luego de los dos internacionales (Copa Libertadores 1985 y Copa Interamericana 1986) y los tres nacionales (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010).

Esta es la decimoquinta edición de la Copa Argentina, cuyo campeón se clasificará a la Copa Libertadores del año próximo y disputará la Supercopa Argentina.

En el palmarés de este torneo hay cuatro conquistas de Boca Juniors (1969, 2011-12, 2014-15, 2019-20), tres de River Plate (2015-16, 2016-17, 2018-19) y una de Rosario Central (2017-18), Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), Arsenal (2012-13), Estudiantes de La Plata (2023), Huracán (2013-14) y Patronato de Paraná (2022). EFE

