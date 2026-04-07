India da un paso más hacia la autosuficiencia de combustible nuclear

afp_tickers

1 minuto

India dio un paso más hacia la producción de su propio combustible nuclear después de que un reactor de diseño nacional iniciara una reacción atómica controlada, un hito importante antes de que pueda comenzar a generar electricidad.

Este país asiático de gran demanda energética, el más poblado del mundo y el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, tiene planes ambiciosos para ampliar su capacidad de energía nuclear de los 8 gigavatios actuales a 100 para 2047.

El primer ministro Narendra Modi dijo que el reactor reproductor rápido prototipo de piscina (PFBR) ubicado en Kalpakkam alcanzó la «criticidad», la fase en la que comienza una reacción nuclear en cadena autosostenida.

«Hoy, India da un paso decisivo en su trayectoria nuclear civil, avanzando hacia la segunda etapa de su programa nuclear», dijo Modi en un comunicado el lunes por la noche.

«Este reactor avanzado, capaz de producir más combustible del que consume, refleja la profundidad de nuestra capacidad científica y la solidez de nuestro sector de ingeniería», añadió.

Modi lo calificó como un «paso decisivo hacia el aprovechamiento» de sus «vastas reservas de torio», un combustible potencial para los reactores nucleares.

Este reactor aún no genera electricidad para la red, lo que vendrá en las próximas etapas una vez pase a funcionar a plena potencia.

uzm/pjm/dan/arm/mas