India lanza medidas de apoyo al comercio ante el conflicto en Oriente Medio

2 minutos

Nueva Delhi, 3 mar (EFE).- El Gobierno de la India anunció medidas de apoyo comercial que incluyen flexibilidades en las exportaciones y la creación de un grupo interministerial encargado de supervisar las cadenas de suministro con el objetivo de abordar las implicaciones económicas de la guerra en Irán.

Hoy se llevó a cabo una reunión de consulta con todos los ministerios interesados, socios clave de logística y facilitación comercial para revisar la situación geopolítica emergente y su impacto potencial en las exportaciones e importaciones de la India», explicó el ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, en una publicación de X.

Tras la reunión, Goyal informó de la implementación de medidas inmediatas que incluyen «flexibilidad procedimental en las autorizaciones de exportación y una coordinación reforzada con las autoridades aduaneras y portuarias para garantizar el despacho fluido de mercancías».

El Ejecutivo inició también contactos con instituciones financieras y de seguros para proteger los intereses de los exportadores indios frente a la inestabilidad internacional.

Para coordinar estas acciones, se ha constituido el «Grupo Interministerial (IMG) para la Resiliencia de la Cadena de Suministros». Este organismo, integrado por departamentos clave como Asuntos Exteriores, Petróleo y Gas Natural, y Servicios Financieros, se encargará del examen constante de las rutas comerciales y del seguimiento de las exportaciones e importaciones.

En un comunicado anterior este mismo martes, el Gobierno de la India ya había expresado su profunda preocupación por el impacto económico que la escalada del conflicto en Oriente Medio tendrá para sus cadenas de suministro comercial y energético, lo que podría implicar que Nueva Delhi tenga que buscar nuevas fuentes de abastecimiento en medio del cierre del estrecho de Ormuz.

La navegación a través del estrecho de Ormuz se ha detenido casi por completo tras los recientes ataques a buques comerciales.

El bloqueo de este paso interrumpe el transporte de grandes cantidades de gas y de alrededor del 20 % del petróleo global, como consecuencia de las represalias de Teherán a los ataques de EE. UU. e Israel. EFE

mtv/fpa