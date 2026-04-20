India y EE. UU. retoman esta semana en Washington la negociación para su acuerdo comercial

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Nueva Delhi, 20 abr (EFE).- La India y Estados Unidos retoman desde este lunes el proceso de negociación para el propuesto Acuerdo Bilateral de Comercio (BTA), con una ronda de conversaciones técnicas programada en Washington entre hoy y el miércoles.

«Un gran paso para finalizar nuestro acuerdo comercial bilateral. ¡Una victoria para ambas naciones!», escribió el embajador de Estados Unidos, Sergio Gor, en su cuenta de X.

La delegación india, liderada por el negociador jefe Darpan Jain, se reunirá durante tres días en Washington para avanzar en la reconfiguración del acuerdo interino comercial anunciado el pasado 7 de febrero.

El proceso, que sumó seis rondas técnicas entre 2025 y principios de 2026, había quedado estancado por la ofensiva arancelaria de la administración de Donald Trump, que impuso gravámenes de hasta el 50 % a las exportaciones indias en represalia por la compra de crudo ruso.

El secretario de Comercio indio, Rajesh Agarwal, subrayó que la delegación busca ajustar los compromisos comerciales al nuevo marco de aranceles del 10 % impuesto por Washington tras el fallo del Tribunal Supremo, que anuló la política comercial de Trump el pasado 20 de febrero.

Además, la crisis energética por el bloqueo del estrecho de Ormuz impulsó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a autorizar el pasado 6 de marzo una exención de 30 días para que la India comprara crudo ruso con el fin de «estabilizar» el mercado, facilitando así la reanudación del diálogo diplomático entre las partes.

Mientras Estados Unidos presiona para eliminar las barreras proteccionistas en sus sectores agrícola y lácteo, Nueva Delhi mantiene una postura firme para proteger a sus productores nacionales, condicionando cualquier concesión a la obtención de ventajas arancelarias recíprocas en productos industriales y tecnológicos. EFE

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