Indonesia, India y ahora Australia: La UE expande sus lazos comerciales en el Indopacífico

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Bangkok, 24 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) y Australia sellaron este martes un tratado de libre comercio (TLC) que se enmarca en los esfuerzos emprendidos por el bloque comunitario para reforzar sus lazos comerciales en el Indopacífico frente a los aranceles de EE. UU.

En los últimos seis meses, Bruselas ha firmado con Indonesia, India y Australia acuerdos de libre comercio que llevaban entre una y dos décadas en el cajón y que se suman a los que ya tenía en la región con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron este martes el pacto durante la visita al país oceánico de la jefa del Ejecutivo comunitario.

Casi una década de negociaciones con Australia

Tras negociaciones iniciadas hace casi 10 años, Bruselas y Camberra alcanzaron hoy un acuerdo de libre comercio que deja exentos de aranceles los bienes industriales que Australia exporte a la UE, señaló Von der Leyen desde la capital australiana.

Además, elimina o reduce tasas también a exportaciones australianas clave como el vino, el marisco y productos hortícolas, y amplía el acceso al mercado europeo de productos como carne de vacuno y ovino, lácteos, arroz y azúcar.

Albanese anunció el pacto en una rueda de prensa desde Camberra y calificó la firma de «momento significativo» para Australia, a cuyo producto interior bruto (PIB) el TLC sumará alrededor de 8.000 millones de dólares, según Von der Leyen.

La jefa del Ejecutivo comunitario destacó que el pacto será mutuamente beneficioso y reforzará la cooperación en un contexto internacional incierto, sin aludir directamente a los aranceles estadounidenses ni a la guerra en curso en Oriente Medio.

UE-India: «La madre de todos los acuerdos»

A finales de enero, tras 18 años de diálogo intermitente, la UE y la India anunciaron el cierre definitivo de unas negociaciones que derivaron en un TLC que une a la segunda y la cuarta economía del mundo, hito calificado de histórico por las dos partes.

«Hemos creado una zona de libre comercio para 2.000 millones de personas», dijo en su momento Von der Leyen.

El acuerdo, bautizado por los negociadores como «la madre de todos los acuerdos», está dividido en tres tratados independientes, el principal de los cuales contempla la eliminación de aranceles en el 90 % de los productos.

Los dos restantes son un acuerdo de Protección de Inversiones y otro sobre Indicaciones Geográficas, que persiguen, respectivamente, dar seguridad a las empresas y proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati.

El TLC UE-India busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China, además de, en el caso europeo, buscar nuevos socios y mercados en medio de la incertidumbre comercial global.

Indonesia: un mercado de más de 280 millones de personas

A finales del pasado septiembre, tras cerca de una década negociando sus términos, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el ministro indonesio de Asuntos Económicos, Airlangga Hartato, firmaron en Bali un acuerdo de libre comercio.

Sefcovic afirmó entonces que el pacto enviaba «un poderoso mensaje al mundo: que estamos unidos en nuestro compromiso por un comercio internacional abierto, de beneficio mutuo y basado en reglas», sin hacer alusión directa a EE.UU..

El TLC entre Bruselas y Yakarta tuvo entre sus principales escollos el aceite de palma -producido y exportado por Indonesia y Malasia principalmente- cuyo uso el bloque aboga por restringir, con motivo de su impacto en la deforestación.

El tratado alcanzado busca eliminar los aranceles en casi la totalidad de los intercambios, impulsar las exportaciones de productos de alta tecnología por parte de Indonesia y el comercio digital, y apoyar la diversificación de la cadena de suministro de materias primas, dijo en su momento el comisario europeo. EFE

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