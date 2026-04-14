Indonesia avanza en la ampliación de sus reservas de crudo tras reunión con Putin en Moscú

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Yakarta, 14 abr (EFE).- Indonesia afirmó este martes haber logrado avances en la ampliación de sus reservas de crudo tras la reunión mantenida la víspera en Moscú entre su presidente, Prabowo Subianto, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de la de una delegación del país del Sudeste Asiático.

«Hemos logrado resultados bastante buenos, lo que nos permitirá aumentar nuestras reservas de crudo», señaló en un comunicado el ministro de Energía indonesio, Bahlil Lahadalia, al término de una reunión con su par ruso, Serguéi Tsivilyov, que tuvo como objetivo «dar seguimiento al acuerdo alcanzado» por Prabowo y Putin.

Tras el encuentro entre ambos mandatarios, Tsivilyov dijo que el Kremlin había recibido una solicitud de Indonesia para el suministro de productos petrolíferos, en declaraciones a una televisión local recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

El anuncio del ministro indonesio de Energía, que no ahondó en los detalles de lo acordado con Moscú, se produce un día después de la reunión de Prabowo y Putin en el Kremlin, durante una visita del mandatario asiático para abordar el suministro de petróleo, asunto prioritario para Indonesia ante el alza de los precios de la energía provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto tiene entre sus principales focos de tensión el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán tras los ataques de Israel y EE. UU. a Irán y amenazado ahora también por EE. UU., después de que las negociaciones de paz en Pakistán entre ambas partes se fracturasen el fin de semana.

Ormuz, vía de la que dependen en gran medida los países de Asia, canaliza en torno al 20 % del crudo mundial en tiempos de paz.

En este contexto, Indonesia ha señalado que está abierta a ampliar la cooperación con Rusia en campos como el almacenamiento de crudo, el suministro a largo plazo de petróleo y derivados, la exploración nuclear o la cooperación en minerales.

El anuncio de cooperación energética entre Indonesia y Rusia llega dos días después de que expirase la exención de sanciones al crudo de Moscú en tránsito que EE. UU. anunció hace alrededor de un mes ante la crisis de suministro provocada por las hostilidades en Oriente Medio.

Tanto Washington como la Unión Europea (UE) imponen sanciones económicas a Rusia por su guerra contra Ucrania, entre ellas a su crudo. EFE

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