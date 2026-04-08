Indonesia considera el alto el fuego en Irán «un comienzo positivo» para lograr la paz

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Yakarta, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Indonesia celebró este miércoles el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán para las próximas dos semanas, al considerarlo «un comienzo positivo» para «avanzar hacia una solución pacífica y sostenible» en Oriente Medio.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio, Yvonne Mewengkang, indicó en rueda de prensa que «este avance garantiza los esfuerzos de las partes involucradas por mantener abierto el espacio diplomático y fomentar la desescalada» de la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras un ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán.

Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, considera que «la única vía para resolver el conflicto» es que todas las partes involucradas «ejerzan máxima moderación, respeten la soberanía y la integridad territorial y prioricen siempre el diálogo y la diplomacia».

Asimismo, Mewengkang hizo hincapié en «la importancia de respetar la libertad de navegación, un derecho garantizado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», después de que Irán haya bloqueado el estrecho de Ormuz en el marco de las hostilidades.

El país persa dijo este miércoles que será posible «el paso seguro» por la estratégica ruta mientras dure el alto el fuego con EE. UU..

Las declaraciones de la Cancillería indonesia se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en redes sociales un alto el fuego con Irán de dos semanas, durante las cuales ambas partes negociarán un acuerdo de paz en Islamabad (Pakistán), en base a un plan de diez puntos presentado por la república islámica.

La propuesta sobre la que Washington y Teherán negociarán la paz incluye el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y sus aliados en la región, así como un control iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Israel ha aceptado el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, pero ha asegurado que este pacto no incluye a Líbano, donde el Estado hebreo mantiene un frente de guerra abierto contra el grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán. EFE

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