Indonesia declara la tuberculosis como emergencia y pide gestión similar a la del covid-19

Bangkok, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Indonesia declaró este martes los contagios por tuberculosis como una emergencia y pidió un nivel de gestión de esta enfermedad bacteriana que ataca a los pulmones equiparable al puesto en marcha durante la pandemia de covid-19.

«Queremos que la tuberculosis se convierta en una cuestión (que se abarque de forma) generalizada, no solo en términos técnicos, sino también institucional y socialmente. Debemos trabajar juntos, como lo hicimos durante la pandemia de covid-19», dijo el ministro de Desarrollo Humano y Cultura indonesio, Pratikno, y recogió la agencia de noticias Antara.

Pratikno resaltó que la tuberculosis es un «problema nacional» en Indonesia, que cada año registra un elevado número de casos y donde existe una alta carga de tuberculosis resistente a los medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa a Indonesia entre los países con mayor incidencia de la enfermedad en el mundo, con alrededor de un millón de contagios anuales, según datos de su web.

Tras ser superada durante tres años consecutivos por la covid-19, la tuberculosis volvió a ser la enfermedad infecciosa más letal en 2023, causando 1,25 millones de muertes en el mundo, muy por encima de las 320.000 que la OMS estima que provocó el coronavirus.

Por regiones, un 45 % de estos casos se detectaron en el Sudeste Asiático; un 24 %, en África; y un 17 %, en Asia Oriental y el Pacífico.

Se registraron en menor proporción en Oriente Medio y Magreb (8,6 %), América (3,2 %) y Europa (2,1 %). EFE

