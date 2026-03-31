Indonesia pide ONU investigación sin «excusas de Israel» tras nacionales muertos en Líbano

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Naciones Unidas, 31 mar (EFE).- El representante de Indonesia ante la ONU, Umar Hadi, pidió esta martes ante el Consejo de Seguridad que se lleve a cabo una investigación «inmediata, en profundidad y con transparencia» de la muerte de sus tres nacionales destinados como cascos azules en el sur del Líbano sin «excusas de Israel».

«No queremos excusas de Israel. Demandamos que el Consejo de Seguridad nos mantenga informados de las investigaciones y que transmita de inmediato los resultados. Pedimos que los autores rindan cuentas ante la ley. La inmunidad no puede convertirse en la norma», aseguró Hadi, tras solicitar junto a Francia una sesión de urgencia.

El Consejo se reunió después de que en apenas 24 horas tres soldados indonesios miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (más conocida como FINUL o UNIFIL, por sus siglas en francés y en inglés) fallecieron en el sur del Líbano.

«Hay detractores que alegan que los soldados caídos estaban posicionados en una zona de guerra activa, pero esto soslaya una cuestión fundamental: ¿Quién es responsable de crear esa zona de actividades de hostilidad? La escalada actual no surge de la nada, surge de las operaciones reiteradas del ejército israelí en el territorio del Líbano», afirmó.

El representante indonesio rechazó la ofensiva israelí en el sur del Líbano, que ha provocado más de 1.200 muertos y 1,2 millones de desplazados, y expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo libanés.

«Indonesia condena decididamente los ataques israelíes en el sur del Líbano, que constituyen una violación grave contra la soberanía y la integridad territorial del Líbano», declaró.

Hadi agradeció las condolencias del restos de miembros y condenó los ataques contra los cascos azules al mismo tiempo que urgió «a todos los actores pertinentes a que garanticen la repatriación rápida y segura de los restos de los soldados caídos».

«El Consejo de Seguridad debe tomar acciones decididas para impedir hostilidades y ataques contra los cascos azules. Que no haya más ataques», concluyó.

Por su parte, el representante de Polonia, país del que es nacional uno de los cascos azules heridos en uno de los ataques, se unió a solicitar al Consejo que «garantice la seguridad» de los soldados y expresó su confianza en que la investigación «termine de forma concluyente».

«Hacemos un llamamiento a todas las partes para que se abstengan de cualquier acto que pueda agravar aún más la situación y para que regresen inmediatamente a la implementación del acuerdo de alto al fuego», afirmó el representante polaco. EFE

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