Indonesia supera los 800 muertos por las inundaciones, con más de 600 desaparecidos

(Sube el número de muertos, de 753 a 811)

Yakarta, 3 dic (EFE).- El total de muertes confirmadas en Indonesia debido a las inundaciones escaló hasta las 810 este miércoles, cuando los equipos de rescate continúan la búsqueda de unos 612 desaparecidos en la isla de Sumatra, asolada por el mal tiempo desde la semana pasada.

Según el último balance de las autoridades indonesias, cerca de 2.600 personas sufrieron lesiones de variada gravedad por los deslizamientos de tierra que golpearon zonas norteñas de la isla de Sumatra (la segunda más extensa del archipiélago indonesio, al oeste del mismo), provocadas por un ciclón, que coincidió con otros dos en el sur y sudeste de Asia.

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.

Las inundaciones han provocado la evacuación de al menos un millón de personas en Sumatra, en zonas en parte aisladas y remotas de la isla, entre ellas la provincia septentrional de Aceh, la única donde impera la sharia (ley musulmana) del archipiélago indonesio, el país con más musulmanes del mundo.

Unos 3,3 millones de personas que viven en Aceh, además de las provincias de Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, se han visto impactados por las inundaciones, mientras los equipos de ayuda tratan con dificultad de acceder a las áreas afectadas y distribuir agua y comida, entre otras necesidades acuciantes.

El temporal también ha destruido al menos 322 escuelas y 277 puentes, mientras las autoridades siguen cuantificando daños y víctimas en 50 distritos que se vieron especialmente afectados.

Las inundaciones también han dejado al menos 474 muertos y centenares de desaparecidos en Sri Lanka, y otros 185 fallecidos en el sur de Tailandia. EFE

