Indra y Leonardo refuerzan su colaboración en la ciberdefensa de Europa y la OTAN

Roma, 18 feb (EFE).- La tecnológica española Indra y la multinacional italiana de defensa Leonardo firmaron este miércoles un memorando de entendimiento (MoU) para reforzar su cooperación en ciberdefensa e «identificar y expandir su alcance internacional en Europa, la OTAN y otros mercados de alto potencial».

El acuerdo, suscrito hoy en Roma por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, y su homólogo y director general de Leonardo, Roberto Cingolani, prevé «la gestión conjunta de servicios de ciberdefensa para clientes públicos y privados», explicaron en un comunicado conjunto.

A través de esta colaboración, ambas compañías buscan potenciar la innovación y fortalecer las defensas digitales de instituciones e infraestructuras críticas mediante soluciones avanzadas y una respuesta coordinada ante amenazas complejas.

Desde Leonardo, Roberto Cingolani afirmó que, en un mundo en el que las amenazas digitales «evolucionan rápidamente y son cada vez más persuasivas», y en un escenario tecnológicamente fragmentado, «la defensa europea debe innovar, anticipar y cooperar».

Según el presidente de Indra, Ángel Escribano, este tipo de pactos permiten «activar cadenas de valor basadas en capacidades soberanas, abiertas e interoperables para Europa y la OTAN», garantizando que las competencias estratégicas permanezcan bajo el control de la Unión Europea.

Por su parte, De los Mozos subrayó que esta asociación es un «paso decisivo hacia la consolidación del liderazgo europeo en la ciberdefensa» que proporciona «a Europa y a sus aliados una respuesta sólida a los desafíos planteados por el ciberespacio».

Con esta iniciativa, ambas compañías apuestan por reforzar la resiliencia digital de sistemas y operaciones, apoyándose en centros operativos interconectados y en el intercambio avanzado de información. EFE

