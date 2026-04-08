Inflación en Chile sube 1 % en marzo tras alza de combustibles y marca 2,8 % en 12 meses

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Santiago de Chile, 8 abr (EFE).. La inflación en Chile subió un 1 % mensual en marzo reflejando el alza histórica de combustibles anunciada por el gobierno, y marcó un aumento de 2,8 % a doce meses, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) que dio a conocer el organismo fue levemente más alto que los proyectado por el mercado chileno, que lo situaban entre el 0,8 % y el 0,9 %.

Durante el tercer mes del año, detalló el INE, «10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas».

Entre las divisiones que registraron un mayor aumento en sus precios destacaron transporte (2,6 %) y educación (5,5 %), mientras que de los sectores que bajaron destacaron bienes y servicios diversos (- 0,5 %).

Durante la última semana de marzo, la gasolina y el diésel registraron alzas cercanas al 40 % y 50 %, respectivamente, no obstante la variación mensual de estos productos, detalló el INE, fue de 8,2 % y 12,8 %.

«Esta diferencia se explica por el método de cálculo descrito: dado que el alza se concentró en la última semana del mes,los precios más bajos de las semanas anteriores amortiguan el promedio mensual y, con ello, la variación del índice», puntualizó el organismo.

«Si los precios se mantienen en los niveles alcanzados a fines de marzo, la variación mensual de abril debería reflejar el alza restante que aún no fue capturada por el índice del mesanterior», concluyó.

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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