Infraestructura de integración y GNL centran oportunidades para el gas en Latinoamérica

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- La infraestructura de integración y los proyectos de gas natural licuado (GNL) centran las oportunidades para el desarrollo del sector del gas natural en Latinoamérica, de acuerdo a un informe regional presentado este martes en Buenos Aires.

El reporte, presentado durante la octava conferencia de Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) que se celebra en Argentina, fue elaborado por esta organización en conjunto con la Unión Internacional del Gas y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

El documento, elaborado en base al diálogo con empresas y expertos del sector, identifica oportunidades para el desarrollo de gas natural en Latinoamérica, región que aporta el 6 % del gas natural producido en el mundo.

«Aunque Latinoamérica no es el actor más relevante en el mercado internacional del gas, tiene muchas expectativas para crecer», dijo en rueda de prensa Pablo Ferragut, director gerente de la Arpel.

Ferragut precisó que las oportunidades de crecimiento identificadas en el informe se centran en los proyectos de exportación de GNL, el rol del gas como combustible para el transporte de cargas mediante camiones y el desarrollo de infraestructuras de transporte de gas natural entre los países de la región.

Infraestructura de integración

Ante las crecientes necesidades de abastecimiento de gas natural en diversos centros de consumo, cobran relevancia los proyectos de infraestructura de integración entre los países latinoamericanos.

Según indicó Guido Maiulini, jefe de asesoría estratégica de la Olacde, se han identificado once rutas a desarrollar para vincular áreas de producción de gas natural -como la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, o el Presal, en Brasil- con diversos puntos de consumo en el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile.

«El resultado del estudio de estas once rutas da como resultado, en un escenario de demanda incrementada de gas, un mercado de gas con intercambios de 5.000 millones de dólares anuales en la región y una cartera de proyectos posibles de hasta 25.000 millones de dólares de inversión», explicó Maiulini ante una pregunta de EFE.

El prometedor salto del GNL

El otro punto de mira de los expertos está en el GNL, en particular en los millonarios proyectos anunciados en Argentina para procesar y exportar gas licuado a partir de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas natural no convencional.

La petrolera argentina YPF, en sociedad con la italiana ENI y XRG -una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company-, planean poner en marcha en 2027 un proyecto de este tipo, con inversiones por hasta 50.000 millones de dólares.

Por su parte, el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por varias petroleras que operan en Vaca Muerta, impulsa otro proyecto para exportar GNL, con inversiones por unos 15.000 millones de dólares.

Ferragut destacó que, de concretarse, estos proyectos pueden colocar a Argentina en el ‘top ten’ de productores mundiales de GNL.

Según Vinicius Romano, responsable del área de Mercados de Gas en América Latina de la consultora Rystad Energy, el conflicto bélico en Oriente Medio y el impacto que ha tenido en los mercados energéticos globales puede impulsar el interés por Argentina como proveedor de gas.

«Este tal vez sea el mejor momento para que Argentina logre la realización de sus planes de exportar gas, tanto por las necesidades de los consumidores de diversificar los proveedores como por la posición estratégica de Argentina como proveedor de GNL en una ubicación donde no hay muchos otros suministradores», sostuvo Romano en un panel sobre GNL realizado este martes en la conferencia de Arpel en Buenos Aires. EFE

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