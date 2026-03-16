Inhabilitan paso fronterizo entre Argentina y Brasil por inusual bajante del río Uruguay

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Buenos Aires, 16 mar (EFE).- El paso fronterizo fluvial entre Argentina y Brasil de Panambí–Porto Vera Cruz fue inhabilitado este lunes a causa de la inusual bajante del río Uruguay que impide la operación de la balsa que conecta ambas orillas, informó la Prefectura Naval Argentina (PNA) a través de un comunicado.

Las localidades de Puerto Panambí, en la provincia argentina de Misiones, y Porto Vera Cruz, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, quedó interrumpido a la espera de que el nivel del agua del Uruguay, uno de los más caudalosos de Suramérica, recupere su flujo habitual.

La baja en la profundidad del río, descripta como «extraordinaria» por la PNA, «dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre ambas localidades», afirma el comunicado oficial.

Esta embarcación transporta a diario personas y vehículos de una a otra orilla.

La bajante del Uruguay llegó a niveles extremos en las últimas horas, pero apenas meses atrás, en enero de 2026, había subido su caudal hasta inundar las costas de algunas localidades argentinas como Concordia (Entre Ríos) o Paso de los Libres (Misiones).

En enero pasado, el servicio hidrológico de la represa Salto Grande, construida sobre este río entre Argentina y Uruguay, había pronosticado la posibilidad de que en los meses siguientes se produjera una bajante por la reducción de las lluvias que determinan el caudal en su cuenca. EFE

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