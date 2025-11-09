Inicia jornada electoral anticipada para elegir alcalde de la paraguaya Ciudad del Este

Asunción, 9 nov (EFE).- Los habitantes de Ciudad del Este, la segunda más importante de Paraguay, acuden este domingo a las urnas para elegir de forma anticipada a su nuevo intendente (alcalde), luego de que fuera destituido del cargo, en agosto pasado, el opositor Miguel Prieto cuya gestión fue intervenida por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

Los 23 recintos electorales dispuestos en esta ciudad fronteriza con Brasil, ubicada en el departamento de Alto Paraná (este), empezaron a abrir a las 07.00 hora local (10.00 GMT) y deben funcionar durante diez horas ininterrumpidas hasta las 17.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre, informó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Un total de 237.223 electores están habilitados para votar y elegir entre cuatro candidatos a intendente, señaló el TSJE en un comunicado.

Participan en la contienda Roberto González Vaesken, de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o gobernante Partido Colorado; y Daniel Pereira Mujica, del opositor Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo), la organización liderada por Prieto.

También figuran en la papelera Jorge Romero del Partido Ecologista (PE) y Celso Miranda del Partido Patria Soñada.

El candidato que resulte ganador deberá completar el período municipal 2021-2026 para el que fue elegido Prieto, un político de 36 años quien ha expresado su interés de ser candidato a la Presidencia de Paraguay en las elecciones previstas en 2028.

El TSJE indicó que a las 17.00 (20.00 GMT) iniciará el escrutinio público de los votos procedentes de las 795 mesas receptoras y posteriormente se pondrá en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

A las 19.00 hora local (22.00 GMT) iniciará la transmisión de los resultados, detalló el ente electoral.

Prieto fue destituido el 19 de agosto pasado por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, tras la aprobación de un informe de la Contraloría que estableció presuntas irregularidades en su gestión, aunque el dirigente consideró que es víctima de una supuesta persecución política.

Antes de su destitución, Prieto fue suspendido del cargo el pasado 23 de junio cuando inició el proceso de intervención de la municipalidad que fue solicitado por la Contraloría.

Un proceso de intervención similar al de Ciudad del Este ocurrió en la municipalidad de la capital paraguaya, Asunción, que también suspendió de sus funciones desde junio pasado a su intendente, Óscar Rodríguez, quien finalmente renunció el 22 de agosto pasado.EFE

