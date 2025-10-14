Instagram restringirá el contenido a menores siguiendo la calificación de películas PG-13

Nueva York, 14 oct (EFE).- La red social Instagram, propiedad de Meta, anunció este martes que a finales de este año comenzará a limitar el contenido que sus usuarios adolescentes pueden ver, basándose en el sistema de clasificación por edad para películas de Estados Unidos PG-13.

«Las Cuentas para Adolescentes de Instagram se regirán por la clasificación de películas PG-13, por defecto. Esto significa que los adolescentes verán contenido en Instagram similar al que verían en una película PG-13», explica la plataforma en un comunicado.

Además, los adolescentes menores de 18 años serán automáticamente asignados a una configuración actualizada para mayores de 13 años, y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres.

Esta nueva política, que entrará en vigor a finales de año, también se aplicará a las conversaciones con los chatbots de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

«Como sabemos que cada familia es diferente, también presentamos una nueva configuración más estricta para los padres que prefieren una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes», explica la compañía.

Meta, propietaria también de Facebook, WhatsApp y Messenger, lleva mucho tiempo lidiado con las preocupaciones sobre cómo sus aplicaciones afectan a los niños, sobre todo en cuestiones de salud mental, y ha prometido proteger a los menores de contenido inapropiado y depredadores sexuales desde hace décadas.

Meta afronta demandas por lesiones personales en tribunales estatales y federales de Estados Unidos, que la acusan de perjudicar a jóvenes con un producto adictivo. EFE

