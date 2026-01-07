Integrantes del G7 discuten con Marco Rubio la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Washington, 7 ene (EFE).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con los ministros de Asuntos Exteriores del G7, sobre las «operaciones antinarcóticos en el Caribe» y sobre el operativo que resultó en la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

De cuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en la llamada Rubio destacó que la prioridad de Estados Unidos es «garantizar una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela».

Durante la reunión, Rubio habría compartido con los países miembros del G7, detalles sobre los operativos militares que EE.UU. ha lanzado sobre aguas internacionales del Caribe desde agosto de 2025, antes de la captura de Maduro, quien ahora se encuentra en una prisión federal de Nueva York.

Desde la captura de Maduro, la Administración del presidente Donald Trump ha enfrentado fuertes críticas de diversos sectores y Rubio ha sido el encargado de comunicar los operativos a la comunidad internacional.

El martes, Ecuador y Argentina fueron felicitados por Rubio debido a ser considerados aliados en los esfuerzos contra el narcoterrorismo en la región.

Además del tema de Venezuela, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 habrían externado su apoyo a las negociaciones en curso para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. EFE

dte/rrt