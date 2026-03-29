Interceptan un dron cerca de la residencia de destacado ex presidente del Kurdistán iraquí

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Bagdad, 29 mar (EFE).- Las defensas aéreas del Kurdistán iraquí interceptaron la madrugada de este domingo un dron cerca de la residencia del líder kurdoiraquí Masoud Barzani, un destacado ex presidente de esta región semiautónoma del norte de Irak que gobernó entre 2005 y 2017, informaron a EFE fuentes de seguridad.

Según las fuentes, que pidieron mantener el anonimato, el dron «fue interceptado y derribado» antes de que alcanzara la vivienda del líder kurdo en Erbil, la capital regional, afirmaron sin aportar más detalles ni atribuir la responsabilidad a ningún actor.

Esto se produce después de que el sábado la residencia en Duhok, también en el norte de Irak, del actual presidente del Kurdistán, Nechirvan Barzani, fuera objetivo de un ataque con drones, una acción que fue condenada tanto por el Gobierno central de Bagdad como por la comunidad internacional.

De hecho, Masoud Barzani condenó el ataque contra el presidente kurdo y lo calificó de una «grave injusticia y agresión», al tiempo que insistió en que el Kurdistán iraquí «nunca ha participado» en las hostilidades regionales pese a que «ciertos grupos» atacan posiciones kurdoiraquíes en medio de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán.

Asimismo, el ex presidente kurdo indicó que, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, grupos armados a los que no identificó -en referencia velada a milicias chiíes alineadas con Irán- han efectuado «más de 450 ataques con misiles y drones contra la región del Kurdistán y posiciones Peshmerga», las fuerzas locales kurdoiraquíes.

Tanto el Gobierno de Bagdad como el del Kurdistán han mantenido posiciones neutrales durante la guerra en Oriente Medio pese a que Irak está atrapado en el fuego cruzado y ha sido blanco de numerosos ataques perpetrados por diferentes actores.

Por una parte, algunas milicias proiraníes han atacado objetivos militares y diplomáticos estadounidenses en Bagdad y otras regiones de Irak, mientras que Washington ha efectuado bombardeos contra posiciones de estos grupos armados, que también consideran al Gobierno kurdoiraquí como un aliado clave tanto de EE.UU. como de Israel. EFE

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