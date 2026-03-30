Interpol Panamá arresta a un francés requerido en su país por narcotráfico internacional

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Ciudad de Panamá, 30 mar (EFE).- El francés Joël Soudron, requerido en su país por presunto tráfico internacional de drogas, fue arrestado en la capital panameña por los agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, informó este lunes la Policía Nacional (PN).

Durante la verificación de sus datos se detectó que portaba un «carné provisional de migración con información falsa» y, tras las investigaciones correspondientes, «se confirmó que se trata de Joël Soudron, nacido en Francia», según la PN.

Soudron «era requerido por su país mediante una Notificación Roja de Interpol», señala su comunicado.

La notificación roja, según la propia Interpol, es «una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional».

La PN añade que esta persona estaba requerida por el Tribunal Correccional de Créteil, Francia, «para el cumplimiento de una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes, transporte no autorizado de estupefacientes y participación en organización criminal».

Este hombre es descrito por los investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos (BNRF) como un traficante internacional, «muy discreto y reflexivo» beneficiándose de una «superficie financiera desmesurada».

Según la Policía, «en febrero de 2016, fue detenido en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia», mientras que «en septiembre de 2018 aprovechó un permiso de salida para escapar». EFE

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