Interrogan a familiares del australiano que mató a 2 policías y sigue prófugo tras 4 días

Sídney (Australia), 29 ago (EFE).- Las autoridades australianas detuvieron e interrogaron este viernes a la mujer y al hijo de Dezi Freeman, un australiano de 56 años que disparó y acabó con la vida de dos policías e hirió a un tercero, entre los esfuerzos por cuarto día consecutivo para dar con un fugitivo que estaría «fuertemente» armado.

La Policía del estado australiano de Victoria (sur) arrestó hoy a la mujer de prófugo, de 42 años, y su hijo, de 15, en la localidad donde se produjo el suceso, Porepunkah, aunque ambos fueron liberados tras ser interrogados.

«Las personas fueron entrevistadas total y específicamente en relación con la investigación del homicidio», dijo el comisario jefe de la Policía de Victoria, Mike Bush, en una rueda de prensa.

La búsqueda de Freeman entró este viernes en su cuarto día con cerca de medio millar de efectivos y un amplio despliegue de recursos policiales en la región alpina del noreste de Victoria.

Freeman permanece prófugo desde el martes, cuando presuntamente abrió fuego contra un grupo de diez agentes que ejecutaban una orden de registro por delitos sexuales en su propiedad. En el tiroteo murieron dos oficiales, que han sido identificados como Neal Thompson y Vadim de Waart, mientras que un tercer policía resultó herido y se recupera en el hospital tras someterse a una cirugía.

Aunque el confinamiento de la localidad de Porepunkah ha sido levantado, las autoridades han instado a los vecinos a permanecer en máxima alerta ante la peligrosidad del fugitivo y a no interactuar con él si se lo encuentran.

Hasta el jueves, la Policía creía que Freeman se escondía en el área boscosa cercana al lugar del ataque, pero la alerta de «persona peligrosa» publicada en la web de emergencias de Victoria se amplió este viernes hasta Nagambie, a unos 200 kilómetros al oeste, lo que refleja la magnitud y el alcance de la persecución.

Las autoridades consideran que el individuo estaría fuertemente armado y que cuenta con los conocimientos para sobrevivir en la naturaleza durante largos períodos de tiempo.

Hasta el momento no se han establecido vínculos terroristas con el incidente, pero se conoce que Freeman se identifica como un «sovereign citizen» («ciudadano soberano»), cuyos adeptos rechazan la legitimidad de los gobiernos y de la ley, y que en Australia ha estado vinculado a varios episodios violentos en los últimos años. EFE

