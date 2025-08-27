Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 30 muertos en el noroeste de India

afp_tickers

2 minutos

Al menos 30 personas murieron en la región himalaya de Jamu y Cachemira, en el noroeste de India, a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias, informaron este miércoles las autoridades locales.

Estas 30 personas fueron arrastradas por las aguas que cubrieron una carretera que conduce al templo hindú de Vaishno Devi, precisó a AFP un responsable de los equipos de rescate.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes en el norte de India durante la temporada del monzón, de junio a septiembre.

Los científicos aseguran que el cambio climático, combinado con un desarrollo mal planificado de infraestructuras, aumentó la frecuencia, la gravedad y el impacto de estos fenómenos extremos.

El martes un nuevo episodio de fuertes lluvias azotó la parte india de Cachemira, haciendo crecer rápidamente los cauces de los ríos que inundaron numerosas viviendas.

El primer ministro Narendra Modi se declaró «muy apenado» por la pérdida de vidas humanas.

Según el representante del Estado federal en la región, Manoj Sinha, más de 5.000 personas habían sido evacuadas el miércoles por la tarde.

«Nos aseguramos de que el material de emergencia y toda la asistencia posible lleguen rápidamente a las víctimas», declaró, precisando que el ejército había sido movilizado para ayudarles.

Las escuelas de la región afectada por las precipitaciones fueron cerradas, indicó el responsable local Omar Abdulá. Las labores de rescate se vieron entorpecidas debido a las «comunicaciones prácticamente inexistentes», agregó.

El principal río de Jamu y Cachemira, el Jhelum, superó su nivel de alerta, especialmente en la ciudad principal, Srinagar.

ash-pzb/pa/pt/mab/es