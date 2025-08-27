The Swiss voice in the world since 1935

Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 30 muertos en el noroeste de India

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Al menos 30 personas murieron en la región himalaya de Jamu y Cachemira, en el noroeste de India, a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias, informaron este miércoles las autoridades locales.

Estas 30 personas fueron arrastradas por las aguas que cubrieron una carretera que conduce al templo hindú de Vaishno Devi, precisó a AFP un responsable de los equipos de rescate.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes en el norte de India durante la temporada del monzón, de junio a septiembre.

Los científicos aseguran que el cambio climático, combinado con un desarrollo mal planificado de infraestructuras, aumentó la frecuencia, la gravedad y el impacto de estos fenómenos extremos.

El martes un nuevo episodio de fuertes lluvias azotó la parte india de Cachemira, haciendo crecer rápidamente los cauces de los ríos que inundaron numerosas viviendas.

El primer ministro Narendra Modi se declaró «muy apenado» por la pérdida de vidas humanas.

Según el representante del Estado federal en la región, Manoj Sinha, más de 5.000 personas habían sido evacuadas el miércoles por la tarde.

«Nos aseguramos de que el material de emergencia y toda la asistencia posible lleguen rápidamente a las víctimas», declaró, precisando que el ejército había sido movilizado para ayudarles.

Las escuelas de la región afectada por las precipitaciones fueron cerradas, indicó el responsable local Omar Abdulá. Las labores de rescate se vieron entorpecidas debido a las «comunicaciones prácticamente inexistentes», agregó.

El principal río de Jamu y Cachemira, el Jhelum, superó su nivel de alerta, especialmente en la ciudad principal, Srinagar.

ash-pzb/pa/pt/mab/es

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR